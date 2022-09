Nieuw onderstel voor Nissan Skyline GT-R R32

Ja, een nieuw onderstel voor een legendarische Japanner.

De Nissan Skyline GT-R van de R32-generatie (BNR32 officieel) is een bijzonder gewilde klassieker op het moment. Jarenlang was het beetje een vergeten sportwagen, maar sinds de Gran Turismo-spelende generatie in staat is auto’s te kopen, worden ze in rap tempo heel erg duur. Met name een origineel exemplaar vinden is eigenlijk bijna niet te doen.

Maar een niet-originele Skyline kan ook nog lastig zijn. Niet alleen om te vinden, maar ook om legaal op de weg te krijgen als je een Duitser bent. Het aanpassen van auto’s is in België en Duitsland een stuk lastiger dan in Nederland. Hier kun je van elke auto een sjakenbak/tuningsmonster maken, zolang die maar door de APK komt. In veel andere landen moet je een ‘attest’ (België) of Gutachten (Duitsland) hebben voor de modificaties.

ST XTA

De R32 is dermate zeldzaam daar, dat upgrades nauwelijks te vinden zijn. Tot nu! Want ST Suspensions komt namelijk met een grootschalige upgrade in de vorm van het ST XTA onderstel. Deze kun je op heel veel manieren afstemmen. Naast de hoogte kun je ook de compressies op hoge en lage snelheid aanpassen. Ook de rebound op lage snelheden kun je naar eigen smaak instellen. Uiteraard kun je ook de hoogte kiezen.

Zoals je ziet op de foto’s is er niet gekozen voor maximale verlaging. Het is de bedoeling om er een fijner rijdende auto van te maken, niet zozeer een lagere auto. De jongste R32 stamt uit 1994, dus je hebt het over auto’s die ouder zijn dan de meeste Formule 1-coureurs (uitzonderingen als Alonso daargelaten, uiteraard).

De set is ook bedoeld om de auto eventjes op te frissen. Een schroefset van hoge kwaliteit kan ervoor zorgen dat de auto er enorm op vooruit gaat.

Prijs nieuwe onderstel

Qua kwaliteit zit het wel snor, want ST is het zustermerk van KW. Die laatste zijn van roestvrijstaal, wat niet het geval is bij deze ST XTA-set voor de R32. Dat scheelt wel in de prijs, want deze set heb je al voor 2.648 euro. Dat lijkt veel, maar een een gelijkwaardige KW-set is al gauw 1.500 tot 2.000 euro duurder.

En in dit geval ben je verzekerd van OEM-plus kwaliteit, uiteraard met Gutachten, waardoor je gemakkelijk de auto door de TüV-keuring krijgt. Overigens heeft ST aangegeven dat ze voor meer aparte auto’s schroefsets gaan ontwikkelen, zoals de Toyota Alphard.

