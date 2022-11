F1 pakt Russische volk keihard aan

Rusland is nu compleet verbannen van de F1. Het volk kan er niet eens naar kijken. De F1 pakt het Russische volk nu keihard aan.

Grappig is het eigenlijk dat iedereen zich zo druk maakt om het WK in Qatar. Een corrupte organisatie heeft zich laten omkopen en houdt een WK in de zandbak. Daar vinden we nu heel erg veel van. Als het dichtbij komt, worden we principieel. Tenzij er kans is om wereldkampioen te worden, dan vinden we het allemaal ineens minder erg. Iedereen kijkt de wedstrijden, bedrijven maken reclame en alleen Jumbo wordt moreel gezien lager ingeschat dan Qatar zelf. De wedstrijden in Quatar blijven, de reclames van de Jumbo zijn gecanceld.

Rusland

In de Formule 1 zijn we veel minder principieel. Wie betaalt, bepaalt. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd blijven. Of je dat leuk vindt is een tweede, maar het is nu eenmaal zo. Dus we hebben meer races in de zandbak dan ooit (Saoedi-Arabië, Abu Dhabi en Bahrein).

Ondanks alle mensenrechtenschendingen is Rusland verbannen. De GP van Rusland is geschrapt en de Russische ‘coureur’ Nikita Mazepin mocht thuisblijven.

Maar Liberty Media gaat nu een stap verder. De F1 pakt het Russische volk keihard aan. Ze cancellen Rusland naemlijk in hun geheel. Dus in het gehele land is niet meer mogelijk om Formule 1 te kijken. Liberty media heeft alle rechten ingetrokken, wat betekent dat niemand in Rusland op een legale wijze F1 kan gaan kijken. Dat meldt de Russische journalist Alexey popov van Sportsmole.

F12 pakt Russische volk

Hij meldt dat deze rechten voorlopig ook niet zullen terugkeren. Daar zijn de Russen het op hun beurt het niet mee eens. Dat de GP van Rusland in Sochi is geschrapt is nog tot daar aan toe, maar dat nu ook het onschuldige Russische publiek verbannen is van de sport, gaat hen te ver.

Volgens Popov heeft de F1 een hardere houding dan wie dan ook. Zo is het namelijk wel mogelijk voor Russen om het WK voetbal te kijken. Wat de gevolgen zijn is niet bekend, maar de kans bestaat dus dat alle Russische dashcam-opnames van rare crashesniet naar ons toe komen.

Via: GPFans