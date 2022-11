BMW veiling levert enorm veel euro’s op

Ja, echt extreem veel geld leverde deze BMW veiling op. We zijn benieuwd of dat over 40 jaar ook lukt.

BMW is een heilig merk voor de fanboys. Het is echt knap hoe een merk zo’n fanatieke fanschare heeft. Zeker omdat BMW er alles aan gedaan heeft om afstand te nemen van hen. Logisch, BMW wil geld verdienen en fanboys met een 13 jaar oude 3 Serie of nog erger: helemaal geen BMW, hebben niet veel in te brengen. De Alfa Romeo Giulia is een auto die de fanboys willen en die koopt ook bijna niemand.

BMW veiling

Maar hoe zit het dan op de latere termijn? Nou, klassieke BMW’s doen het uitstekend! Dat blijkt uit een BMW veiling van RM Sotheby’s in München. Daar ging namelijk de Bavarian Legends Collection onder de hamer. En man oh man wat waren er een hoop toffe auto’s. Uiteraard nemen we ze even met je door!

Alle toffe modellen kwamen voorbij. Diverse M-modellen, sportieve pre-WWII roadsters, dikke limousines en kleine stadsauto’s. Oh, en de nodige speciale raceuato’s en prototypes. Speciaal voor de liefhebbers waren er ook twee Z1’s aanwezig. Bij elkaar was de opbrengst van de BMW veiling zo’n 7.479.175 euro.

Type BMW (+opbrengst in euro’s)

507 Roadster Series II ’58 | € 1.917.500

M1 ’80 | € 792.500

3.0 CSL ‘Batmobile’ (E9) | € 578.750

328 Roadster ’38 | € 511.250

Z8 Roadster (E52) | € 410.000

M3 CSL (E46) | € 325.625

M3 Evolution (E36) ’97 | € 285.250

850 CSI Prototype (E31) ’90 | € 263.750

M3 (E30) ’89 | € 207.000

M6 (E24) ’87 | € 207.000

319/1 Roadster ’36 | € 201.250

745i (E23) ’85 | € 201.250

315/1 Roadster ’34 | € 189.750

327/28 Sport Cabriolet ‘ 38 | € 184.000

Z1 Roadster (E30) ’89 | € 155.250

320i STW (E36A-073) | € 143.750

2002 Cabriolet (E10) ’70 | € 138.000

3.0 CSI (E9) ’72 | € 132.250

Z1 Roadster (E30) ’89 | € 92.000

6 Series Show Car (E24) ’83 | € 80.500

502 3.2 Super ’59 | € 63.250

Isetta 250 ’59 | € 59.800

R63 Sidecar ’29 | € 57.300

3/15 Dixi DA-1 Open Tourer ’28 | € 52.900

BMW 323i (E21) ’81 | € 51.750

700 Coupé ’60 | € 41.400

502 3.2 Super ’59 | € 40.250

R68 ’52 | € 33.600

528 (E12) | € 32.300

R90 S ’75 | € 30.000



We zijn vooral benieuwd hoe een BMW veiling er over een jaar of 40 uit zal zien. Zijn wij dan net zo happig op de BMW XM als we destijds waren met de 850 CSI? En vinden we de huidige 7 Serie veel eleganter dan de E23? En zal het verder volstaan met kleine voorwielaandrijvers plus wat crossovers? Of nog erger: een combinatie van die twee? Gelukkig bouwt het merk nog de 3 Serie, 5 Serie plus de Z4 en enkele toffe M-modellen.

De complete opbrengst kun je hier bekijken!

Meer lezen? Dit zijn 11 twaalfcilinders met handbak!