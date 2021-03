Hamilton: "Regelwijzigingen speciaal om ons te raken" - Autoblog.nl

Lewis Hamilton voelt de hete adem van onze Max in zijn nek hijgen. Volgens hem zijn de regelwijzigingen voor dit jaar speciaal bedacht om zijn oppermachtige Mercedes af te remmen.

Lewis Hamilton leek gisteren aanvankelijk gracieus na zijn nederlaag tegen onze Max in de kwalificatie. De Brit stak de loftrompet over Max’ snelle ronde in Q3 en benadrukte dat het verschil met bijna vier tienden behoorlijk groot was. Lewis leek er verrassend koeltjes onder dat zijn haast zeker geachte achtste titel opeens niet zo super zeker meer is. De Britse Sir omarmde de ouderwetse Britse sportopvatting. Als je fair and square verslagen wordt, resteert je niks anders dan de hoed afnemen en het de volgende keer beter doen.

Hamilton toch beetje zuur

Doch stiekem was Lewis toch best een beetje zuur, zo bleek later. Teambaas Toto Wolff gaf het KERS-systeem de schuld, maar had ook al gezegd dat Mercedes forser geraakt wordt dan andere teams door de regelwijzigingen van dit jaar. Hamilton ging nog een stapje verder door te stellen dat die wijzigingen zelfs specifiek bedoeld zijn om zijn team af te remmen:

It’s no secret that the rear-floor rule changes brought in for the 2021 Formula 1 season have been done to peg Mercedes back. Lewis Hamilton, voelt zich afgeremd

Rake

In Hamilton voordeel spreekt dat de teams die het meest ‘achteruit’ gegaan zijn dit jaar met een low rake concept rijden. Dat zijn namelijk Mercedes en Aston Martin. De teams met een high rake concept, met de staart dus hoger op de poten dan de voorkant, hebben minder last. HAM ziet dit niet als een losstaand incident. Vorig jaar werd de ‘partymode’, een voordeel dat Mercedes met haar motor kon uitspelen in met name kwalificaties immers ook afgeschaft.

We had the changes of course last year to our engine to do the same thing. Lewis Hamilton, heeft het geheugen van een olifant

Nog te vroeg om op te geven

De zevenvoudig kampioen heeft dus al de nodige redenen geïdentificeerd voor het niet halen van de titel dit jaar. Maar, tegelijkertijd geeft hij de hoop voorlopig uiteraard nog niet op:

But that’s OK, we love a challenge and we don’t look down on these things, we just work hard to do the best we can. And that’s what we’ll do. Lewis Hamilton, kijkt eigenlijk niet naar de dingen die hij hierboven benoemt

Waarvan akte.