Hierdoor was de Mercedes W12 gisteren zo langzaam - Autoblog.nl

De Mercedes W12 was overduidelijk niet in zijn element gisteren. De auto staat niet vooraan, in zijn natuurlijke habitat. Hoe komt dat?

Het was een heel verfrissende zaterdagmiddag. De afgelopen jaren was het telkens hetzelfde liedje. Tijdens de wintertests en eerste trainingen kon er nog van alles gebeuren en leek het veld dicht op elkaar te zitten. Tijdens de kwalificatiesessie zien we dat Mercedes toch 0,8 seconde sneller is dan team nummer 2. Weer een seizoen voor niets.

De in België geboren en in Monaco woonachtige Max Verstappen pakte verrassend (en verfrissend) pole position. Het leek er al op dat Hamilton heel gelaten de nummer 2 positie accepteerde. Of hij is het zat om te winnen, of hij weet dat er veel meer in het vat zit bij de Mercedes W12.

KERS-systeem

Er gingen wat verhalen over de instabiliteit van de auto vanwege de lagere ‘stance’ van de F1-auto. Maar dat is dus niet het enige. Volgens Toto Wolff komt het voornamelijk door het KERS-systeem van de M12-motor. Op de rechte stukken leverde de Mercedes-motor simpelweg iets minder vermogen dan de Honda. Heel kort door de bocht, het vermogen dat wordt opgewekt tijdens het remmen, komt er bij de Honda beter uit op het rechte stuk dan bij de Mercedes-motor.

Toto Wolff laat het weten aan Autosport:

Ik denk dat we het laten liggen op de snellere bochten. Het is duidelijk dat we daar in het nadeel zijn. We verliezen een beetje qua motoren dankzij de ‘derate’, we zijn niet blij met het KERS-systeem van de auto. Het is echter niet zo dat er één issue is waardoor we zo langzaam waren. Toto Wolff, maakt het spannend dit jaar.

Mercedes W12 niet zozeer langzaam

Het is overigens niet zo dat den Mercedes W12 ineens een veel mindere motor heeft. Althans, volgens Wolff is het verschil voornamelijk het resultaat van het harde werken van Honda:

Honda heeft een geweldige prestatie neer gezet. Ze hebben een Power Unit geleverd dat extreem competitief is. Kijk waar Alpha Tauri staat. We moeten dat als sportmannen incasseren. Toto Wolff, is al 6 jaar een sportman.

Om met @jaapiyo en Kees Jansma te spreken: waarvan akte.

Wat denk jij? Incasseren ze de eerste wedstrijd even om het spannend te laten lijken? Of heeft Mercedes zijn zaakjes echt niet voor elkaar?