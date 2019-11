Hamilton senior: “Hamilton junior moet nog zes jaar door”

Anthony blijft zoonlief een beetje pushen om zijn eigen droom waar te maken.

Lewis Hamilton staat aan de top van de voedselketen in de F1. De Brit is inmiddels zesvoudig kampioen en heeft nog één titel nodig om op gelijke hoogte te komen met Schumacher op de Mount Rushmore van de sport. Toch is er een keiharde waarheid die voor iedereen geldt en dus ook voor HAM: de tijd wacht op niemand. Nog voor het volgende seizoen viert Lewis zijn 35ste verjaardag. Dat roept de vraag op hoe lang de Brit nog door kan en wil op het hoogste niveau.

Want hoewel sommigen nog steeds twijfelen aan het belang van fysieke kwaliteiten om goed te presteren in de racesport, toont het verleden aan dat de F1 wel degelijk een young man’s game is. Natuurlijk kunnen oude rotten met een bak ervaring nog wel nuttig zijn voor teams, maar die magische, pure snelheid over één rondje is gewoon aan slijtage onderhevig. Mannen als Old Nige en Alain Prost werden richting hun 40ste verjaardag weliswaar nog kampioen, maar dat was toch vooral te danken aan een oppermachtige Williams en een wat mindere teammaat.

Natuurlijk kan ook Lewis Hamilton op die manier nog één of meerdere keren kampioen worden, zeker als het team Bottas in de tweede auto laat zitten. Maar volgens vader Anthony Hamilton is dat niet wat zijn zoon motiveert. Juist het vooruitzicht om het gevecht aan te moeten gaan met jonge honden als Leclerc en Verstappen is wat LH44 doet opstaan in de ochtend, aldus LH44’s pa bij Channel 4.

Vaderlief is zodoende van mening dat zijn kleine spruit nog wel vijf of zes seizoenen door kan gaan. Dat is overigens ook wat hij zelf hoopt dat zijn zoon doet. Junior en senior hebben altijd al een ietwat gecompliceerde relatie gehad die niet zou misstaan in de documentaire ‘TURN!’ en het lijkt erop dat Anthony zijn rol als ‘motivator’ nog niet helemaal op kan geven. Desalniettemin hopen we dat vader HAM zijn zin krijgt en HAMMETJE inderdaad doorgaat tot het bittere figuurlijke einde.