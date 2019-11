Deze carbon Ford van 590.000 Dollar is beter dan de GT

Om een simpele reden.

Voor de tweede keer in twee decennia heeft Ford ons blij gemaakt met een moderne herinterpretatie van de legendarische Ford GT. Met zijn bizarre aero en vliegensvlugge adaptieve demping is de meest recente versie zo mogelijk nog toffer dan de vorige versie. Er is echter wel een aspect aan de nieuwe GT waarbij Ford de plank volledig heeft misgepeerd. Het ding heeft géén V8…Man man man.

Gelukkig is er nog een andere optie als je een paar ton wil stukslaan op een carbon fiber Ford. In tegenstelling tot de Ford GT heeft deze EarthRoamer LTi namelijk wél een dikke V8 onder de kap. Het betreft in dit geval een diesel van 6.7 liter groot. Ondanks deze forse joekel heb je tevens een veel grotere actieradius dan in de Ford GT, want er is namelijk een tank van 95 gallon aanwezig. Klinkt misschien niet direct indrukwekkend, maar in Europese termen komt dat neer op 360 liter.

Het idee van de EarthRoamer LTi is feitelijk om de Range Rover onder de campers te zijn. Het ding baseert op de Ford F-550 Super Duty en de carbon body is licht en sterk, waardoor ruw terrein een peulenschil wordt. Maar, de LTi is niet bedoeld voor spartaanse vakantiegangers die niks liever doen dan in de regen een paar haringen in de grond slaan met een plastic hamertje. Alle luxe is aanwezig om je gerieflijk een weg door de woestenij te banen.

Dit alles heeft dus wel een kostenplaatje, zoals we al vermeld hebben in de titel. En denk niet dat je flink af kan dingen, want net als bij de Ford GT is de vraag veel groter dan het aanbod. Wil je zo’n EarthRoamer LTi zal je minimaal acht maanden moeten wachten. Tot dat moment is de productie namelijk al besproken.