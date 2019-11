Mercedes wil loeiveel managers de zak geven

Maar ook de noeste arbeiders moeten het ontgelden.

Het gaat de laatste jaren uitstekelbaars met Mercedes. Per jaar worden er nu meer dan twee miljoen Mercs verkocht. Toegegeven, jaar op jaar verkooprecords breken is makkelijk voor een premiumfabrikant dezer dagen. Maar ook relatief gezien ten opzichte van de concurrentie doet Mercedes het goed. Das Haus heeft BMW niet alleen qua afzetcijfers maar ook qua marktwaarde snoeihard de loef afgestoken.

Met dit alles in het achterhoofd zou je zeggen dat het ook goed moet zijn om werkzaam te zijn bij Mercedes dezer dagen. De zakken vol met geld op het hoofdkantoor puilen zodanig over dat het logisch zou zijn als er wat overtollige biljetten in de richting van de werkbijen dwarrelen. Maar niks is minder waar. Topmanager Ola Källenius, die het stokje over heeft genomen van Doctor Z(etsche), wil namelijk keihard de zaag zetten in de kosten van het concern. Dit meent Ola vooral te kunnen bereiken door zijn minions uit te knijpen. Olala…

De favoriete doelwitten van Ola zijn managers. Wereldwijd moeten 1.100 van deze leidinggevenden het veld ruimen. In thuisland Duitsland zou het gaan om één op de tien agile-roepers. Maar ook de rest van de werknemers moet de broekriem aantrekken. Als het aan Källenius ligt kunnen zij hun geplande loonsverhogingen op hun buik schrijven. Volgens Ola is dat allemaal nodig vanwege de dreigende wereldwijde ‘handelsoorlogen’, kostbare terugroepacties en de dikke boete die Mercedes onlangs opgelegd kreeg van de Duitse staat vanwege sjoemeldiesels (870 miljoen Euro).

Michael Brecht, vertegenwoordig van de arbeiders in de board, is uiteraard niet in zijn nopjes met het voorstel. Hij stelt dat het logischerwijze tot heftige emoties en onbegrip leidt bij de workforce. Brecht erkent dat er hoge kosten gemaakt moeten worden, maar vind de situatie in geen geval zo ernstig als die tijdens het uitbreken van de crisas in 2008, zoals Källenius lijkt te suggereren. Brecht eindigt zijn relaas met deze vuistdiepe bespiegeling over de sfeer onder de mensen op de werkvloer:

Het is net als het huidige seizoen. Het vriest nog niet, maar het waait steeds harder en de wolken worden donkerder.

Waarvan akte.