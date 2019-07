Damon Hill doet de hillclimb in Schumachers Benetton

Yep, díe Benetton.

Het was weer een mooi autofeestje afgelopen weekend in Goodwood. Zoals altijd waren er weer mooie oude en nieuwe auto’s te bewonderen in de achtertuin van Lord March, maar Goodwood gaat ook om ‘het menselijke aspect’. Als autoliefhebbers onder elkaar een beetje keuvelen over je favoriete jaargang van de originele Aston Martin Vantage, je kent het wel. Wat ook in dit plaatje past: het eren van degenen die veel betekent hebben voor de autocultuur en autosport (vooruit, motorsport mag ook).

Dit jaar werd Der Rekordmeister Michael Schumacher in het zonnetje gezet. De Duitser, waarvan nog altijd niet helemaal bekend is hoe hij er nu precies aan toe is, won alweer 25 jaar geleden zijn eerste wereldtitel in de F1 voor het team van Benetton. Net als wel meer prestaties van Schuey, was het zeker geen onomstreden titel. Michaels team, bestierd door Flavio Flava Flav Briatore, sjoemelde er dat jaar lustig op los. Jos ging in de hens door gerommel met de benzinepompen, Schumacher werd een paar keer gediskwalificeerd en we weten inmiddels vrijwel zeker dat Michaels B194 illegale software aan boord had.

Het jaar kwam op passende wijze tot een apotheose bij de seizoensafsluiter in Adelaide. Schumacher ging de race in met één puntje voorsprong op Damon Hill in de Williams. Schumacher leidde de race met een sneller ogende Hill in zijn kielzog, toen de Benetton opeens van het asfalt raakte. Hill trachtte meteen garen te spinnen bij het foutje van Michael, maar die laatste ‘stuurde zijn auto tegen die van Hill aan’, om het zo maar te zeggen.

De Benetton sloeg bijna over de kop en lag meteen uit de race. Hill leek aanvankelijk door te kunnen en had nu een vijfde plaats (toen goed voor twee puntjes) nodig voor de titel. Maar uiteindelijk bleek de voorwielophanging van de Williams ook te ernstig beschadigd om de finish te halen. Toen MSC door kreeg dat Hill niet meer door kwam, stond hij met vochtige oogjes te juichen achter een hek. Het was zijn eerste van wat uiteindelijk zeven titels zouden worden.

Vijf van die titels behaalde Schumacher later voor Ferrari en daarom is het logisch dat het eerbetoon aan de ‘rode baron’ zich daarop focust. Te bewonderen waren onder andere de F1 auto’s waar Schumacher in reed tijdens zijn Ferrari-periode en enkele hoofdrolspelers uit het team (onder andere Jean Todt en Luca di Montezemolo) waren ook aanwezig.

Toch was voor autosportliefhebbers het meest opmerkelijk dat Damon Hill, die zelf in 1996 zijn enige titel zou winnen, voor een run achter het stuur kroop van de B194 waarmee hij 25 jaar geleden al van dichtbij kennismaakte. Dat moet toch even een rare gewaarwording geweest zijn voor de Brit die altijd een moeizame relatie onderhield met Schumacher, in ieder geval tijdens beider actieve carrières als coureurs. De tijd heelt alle wonden. Of Hill nog even gezocht heeft naar de juiste sequentie van knoppen indrukken om de traction control te activeren, dat weten we niet…