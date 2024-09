Meer doden, toch gaat Schoof bezuinigen op verkeersveiligheid

Het verbeteren van de verkeersveiligheid met de hand op de knip, wat het kabinet Schoof betreft dan.

Deze week werd de begroting van het nieuwe kabinet bekendgemaakt. De derde dinsdag van september is traditioneel Prinsjesdag. De derde week van september is ook traditioneel zeiken over de begroting. Want dat vinden wij Nederlanders veel te leuk natuurlijk.

Verkeersveiligheid met kabinet Schoof

Met vandaag, niet de BTW-verhoging op cultuur, niet de manier waarop het kabinet asiel aanpakt, maar: de verkeersveiligheid! Vandaag bericht de NOS over het feit dat kabinet Schoof gaat bezuinigen op verkeersveiligheid. Dat valt op te maken uit de begroting. Tegelijkertijd heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de doelstelling om nul verkeersdoden te hebben in 2050. Dat magische getal is overigens al meerdere keren aan bod gekomen, al dan niet vanuit EU ambities.

Hoe verder het jaartal, hoe ambitieuzer de plannen lijkt het soms. Vervolgens komt het jaartal dichterbij en dan komt een toekomstig kabinet erachter dat het toch niet gaat lukken. Excuseer mijn pessimisme, maar voorlopig gaat het juist de andere kant op met verkeersveiligheid. Het aantal aanrijdingen stijgen juist, om maar te zwijgen over die vervloekte wetteloze opgevoerde fatbikes die het gemunt hebben op de deur van je auto.

Ondanks de doelstelling van nul verkeersdoden in 2050 bezuinigt kabinet Schoof op de verkeersveiligheid. Dit jaar had het ministerie nog 38 miljoen euro beschikbaar om de boel veiliger te maken, in 2029 is er nog maar 15 miljoen euro budget over. Uit de begroting valt niet op te maken wat de bezuinigingen precies inhouden.

Naast de fatbikes is er nog een andere trend. Elke Gerda zit tegenwoordig in een crossover of SUV. En ja, alle EU-verplichte hulpsystemen moeten juist helpen aanrijdingen voorkomen. Maar als Danilo met zijn fatbike de grote grille van een 2,5 ton zware SUV kopt is de kans op verwondingen nog altijd groter dan een vergelijkbare aanrijding, eindigende op de motorkap van een Starlet uit ’94.

Knoop nog even goed in uw horen. Nul verkeersdoden in 2050, nul verkeersdoden in 365 dagen. We leven nu in 2024 met twee verkeersdoden PER DAG. Succes om het gouden ei uit te vinden in de komende 26 jaar. Waar mensen zijn is verkeer, waar verschillend verkeer samenkomt bestaat risico. Maar misschien hebben in 2050 allemaal een Pal-V. Weet ik veel.