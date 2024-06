Max Verstappen heeft gemengde gevoelens bij nieuwe regels F1

De nieuwe regels van de Formule 1 vanaf 2026 zijn gisteren gepresenteerd en Max weet nog niet goed wat hij ervan moet vinden.

Allang aangekondigd, maar gisteren dan echt gepresenteerd. Het technisch reglement en het uiterlijk voor de Formule 1 bolides die vanaf 2026 in de koningsklasse rijden. Er is lang naar uitgekeken, maar nu weten we dus alles.

De auto’s worden 10 centimeter smaller, 20 centimeter korter en 30 kilogram lichter. Nu is bekend dat Verstappen de huidige auto wat log vindt, dus dat de auto compacter wordt vindt hij een goede zaak.

Alleen die 30 kilo is te weinig. Aldus Max. Wat hem betreft had er wel 100 of 150 kilo af gemogen. Het elektrische aandeel in de hybride motorisering wordt vanaf 2026 groter. Dat betekent een dikke batterij aan boord en die weegt nu eenmaal veel.

100 kilo lichter kan op dit moment niet, maar dat is wel wat we nodig hebben om de auto’s wendbaarder en het racen echt leuker te maken Max Verstappen in Montreal waar de Grand Prix van Canada deze week wordt gereden

Lichtere auto’s, blije coureurs

Het nieuwe reglement is erop gericht dat auto’s beter tegen elkaar opgewassen zijn. Het gewicht is daar één factor in. Nu moet een Formule 1 auto minimaal 798 kilo wegen. Daar gaat dus 30 kilo vanaf.

Te weinig vindt ook Lewis Hamilton, maar het is een begin. Hij vindt de auto nog altijd te zwaar. Daarnaast maakt de zevenvoudig wereldkampioen zicht zorgen over de snelheid van de auto. Coureurs die op de simulator al getest hebben hebben Lewis laten weten dat de auto’s langzaam zijn.

Max Verstappen is één van die coureurs en hij doelt daarmee onder andere op het concept waar bij de nieuwe auto’s moet worden teruggeschakeld op rechte stukken om energie terug te winnen. De helft van de aandrijving moet immers elektrisch zijn vanaf 2026.

Actieve aerodynamica

Inmiddels is Max Verstappen al iets positiever over de nieuwe regels. De voor- en achtervleugel worden beweegbaar voor meer grip in de bochten. Door de verschillende standen moeten ze grip in de bocht op leveren en minder luchtweerstand als de auto rechtuit gaat.

Waarschijnlijk zijn ze er met testen en simulaties achter gekomen dat alleen op deze manier een fatsoenlijke ronde gereden kan worden zonder dat de batterij na één rondje al leeg is. Aldus Max.

Inhalen

De coureurs zijn bang dat de nieuwe regels er vooral weer voor gaan zorgen dat het veld weer uit elkaar gaat vallen. Nu komt juist vooraan alles dichterbij elkaar wat spanning brengt.

Voor inhaalacties is er ook iets nieuws bedacht. De DRS-knop verdwijnt, maar er komt een mogelijkheid om het vermogen van de motor tijdelijk op te schroeven als de voorganger binnen een seconde rijdt.

Gemengde gevoelens

Al met al heeft Max Verstappen nog wat gemengde gevoelens bij de nieuwe regels. Hoe effectief alles gaat worden is nog even bezien aldus de huidige wereldkampioen. Hij vindt het moeilijk om er iets over te zeggen op dit moment.

Over de periode die hierna moet komen wordt ook al nagedacht. Zo wil Formule 1 baas Stefano Domenicali het liefst dat de F1 motoren vanaf dan weer gaan brullen. Wij zijn voor.