Max Verstappen had dit zich nooit kunnen voorstellen

In een interview met de Formule 1 blikt Max Verstappen terug op zijn derde titel.

In nog geen 10 jaar van rookie in de Formule 1 tot drievoudig wereldkampioen. De loopbaan van Max Verstappen is bizar als je erover na denkt en hij is pas 26 lentes jong. In een interview met de Formule 1 spreekt Max Verstappen over het behalen van zijn derde titel. De ‘makkelijkste’ tot nu toe.

Met de derde titel in de tas behoort Max Verstappen tot een rijtje legendarische F1-coureurs. Namen als Senna, Lauda en Stewart komen dan naar voren. Dit feit schotelt de interviewer hem ook voor, Verstappen reageert daarop door te zeggen dat hij dit zich nooit had kunnen voorstellen. Het onlangs gepubliceerde interview werd drie uur na het behalen van de derde titel in Doha afgenomen.

Max zegt erg trots te zijn op het hetgeen dat hij nu al bereikt heeft. Ja, dat mag je best zeggen lijkt me. Maar er is altijd meer, zo beseft ook de coureur. Denk aan Michael Schumacher of Lewis Hamilton die nog wel een stukje verder gingen dan ‘slechts’ drie titels. Als Max Verstappen die records wil verbreken heeft hij nog een aantal seizoenen te gaan.

Hij zegt dan ook dat het niet stopt bij een derde titel wat hem betreft. Maar op de vraag of hij al bezig is met de vierde zegt hij nee. Daar is de Nederlander nog niet druk mee. Het seizoen is immers nog niet voorbij. Hoewel het niet meer gaat om de wereldtitel wil Max nog goede resultaten boeken in de resterende races dit seizoen.

Michael Schumacher evenaren met het behalen van zeven wereldkampioenschappen? Het kan, zegt Verstappen. Maar of dat ook echt gaat lukken is nog maar de vraag. De coureur is niet alleen van zichzelf afhankelijk. De auto moet ook steengoed zijn. Of Red Bull Racing ook de komende jaren dominant gaat zijn is natuurlijk een vraagteken. Je hoopt als neutrale kijker van niet, want een strijd voor de winst is leuker dan kijken naar een dominant team.

Derde trofee in appartement van Max

Maar, waar komt de trofee van het derde wereldkampioenschap te staan? Max Verstappen mag dan tientallen miljoenen euro’s per jaar verdienen. Wonen in een enorme villa doet hij niet aan. Vanwege belastingvoordelen resideert de wereldkampioen in Monaco, in een klein appartement. Tja, dan toch maar belasting aftikken en wonen in een grote villa zou ik dan zeggen.

Enfin. De ene trofee staat op de koelkast in het appartement en de andere in een kast bij de televisie. Hij zegt nog te moeten kijken waar de derde komt.