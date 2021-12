Hamilton verklaart brutale move: “wist niet dat Max naast me zat”

Hamilton verklaart zijn brutale move op Jeddah.

Nu het Formule 1-seizoen er bijna opzit en er nog een race te gaan is, wordt natuurlijk elke steen eventjes omgekeerd. Even kijken of er nog iets onder zit. De moves van Verstappen tijdens de GP van Saudi-Arabië zijn breed uitgemeten. Hij heeft twee tijdstraffen ervoor gekregen. Eentje van 5 seconden voor ‘leaving the track and gaining an advantage’ en de tweede voor de nogal bizarre move die door sommigen (foutief) als brakecheck werd geïnterpreteerd.

In de interviews voorafgaand aan de race geeft Verstappen al aan dat hij het er niet mee eens is. De overtredingen van hem worden wél bestraft, en anderen komen er mee weg. Eentje ervan was Hamilton.

Benadeeld

Verstappen voelde zich nogal benadeeld dat dat níet onder de loep werd genomen. Hamilton nam de laatste bocht erg wijd en duwde zo Verstappen van de baan af.

Het is duidelijk dat andere coureurs ermee weg komen en ik niet. Ik denk dat daar iets niet helemaal klopt. Max Verstappen, kwam er weer eens niet mee weg.

Michal Masi (race director) informeerde Ron Meadows (teammanager van Mercedes) dat deze move op het randje van het toelaatbare zat. Het scheelde niets of Hamilton het een zwart-wit gekregen voor onsportief gedrag.

Hamilton verklaart brutale move

De Britse journalisten van het Britse Autosport vroegen de Britse recordcoureur naar zijn gedrag:

Ik vind het een beetje vreemd. Ik mag de gehele breedte van de baan gebruiken en ik was overduidelijk al voorbij aan Max. Ik zat niet naast hem en duwde hem niet van de baan. Daarbij, ik wilde gewoon de beste ‘exit’ voor die bocht, dus ging ik wijd. Max probeerde – denk ik, ik heb het niet teruggekeken – mij via de buitenkant voorbij te gaan, maar daar was dus geen ruimte. Lewis Hamilton, deed ‘een Verstappen’ op Verstappen.

Het is natuurlijk achteraf praten. De raceleiding had de grootst mogelijk moeite om de chaos van Jeddah in goede banen te leiden. Aan de andere kant: het is niet zo dat Verstappen een dergelijke move níet zo overwegen c.q. uitvoeren.

Via: Autosport.