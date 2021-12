Bottas split Max en Lewis bij eerste vrije training Abu Dhabi

Het laatste raceweekend is begonnen. En de eerste meters op het vernieuwde Yas Marina zijn verreden. De eerste vrije training in Abu Dhabi!

Geen geheel nieuw circuit, zoals verleden week, maar toch nieuwe dingen om te leren. Yas Marina heeft een make-over ondergaan en is nu vooral sneller geworden in vergelijking met de oude layout. Van tevoren werd geroepen dat dit in het voordeel van Mercedes zou zijn. Want Red Bull is beter in de langzame bochten, terwijl Mercedes juist voordeel heeft bij hoge snelheden. Maar de praktijk heeft dit seizoen laten zien dat dit soort voorspellingen heel anders kunnen uitpakken. En dat Red Bull Racing en Mercedes dichter bij elkaar zitten dan van tevoren werd gedacht.

Abu Dhabi eerste vrije training

Met die wijsheid gaan we kijken naar de eerste vrije training in Abu Dhabi. Alle ogen zijn natuurlijk gericht op Max Verstappen en Lewis Hamilton. Dit weekend moet het gaan gebeuren. De vrije trainingen zeggen niet zo heel veel over de uiteindelijke pace van de coureurs, maar het geeft een idee. En drie keer raden welke twee namen bovenaan prijken bij de snelste tijd tijdens de eerste vrije training. Juist ja. Maar met een kleine twist.

Max Verstappen is uiteindelijk de snelste. Met een tijd van 1:25.009. Op twee staat niet Lewis Hamilton, maar Bottas. Een verschil van +0.196 op Max. Derde is Lewis Hamilton die +0.346 toegaf op de tijd van de Nederlander. Een voorbode voor de rest van het weekend? Nederlanders met oranje bril mogen het hopen. Het zat in elk geval heel dicht op elkaar allemaal. De volledige uitslag tref je hieronder.

Uitslag Abu Dhabi eerste vrije training