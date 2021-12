Tussentijdse Tesla updates zijn significant: superhorn!

Je krijgt tegenwoordig zelfs een compleet nieuwe Performance-motor bij de tussentijdse Tesla updates!

Het leuke van een merk als Tesla is dat ze alles net eventjes anders doen. Het is niet eens het elektrisch rijden dat afwijkend is. Sterker nog, ze liepen er alleen eventjes mee voorop. Binnenkort is dat gewoon de norm. Nee, het zijn juist alle andere dingen waarbij Tesla afwijkend is. Dat kan soms frustreren en soms is het geweldig.

Als er iets is dat Tesla niet doet zijn ‘Model Years’. Dit is een zwaar verouderd principe waarmee men in het thuisland van Tesla nog werkt. In plaats van modelwijzigingen en facelift, doet Tesla het anders. Auto’s krijgen OTA-updates.

Daarnaast heeft Tesla ook hardware updates. Ja, er zijn heel af en toe kleine facelifts, maar de hardware updates worden constant doorgevoerd. Ondanks dat de Tesla Model 3 net zo’n ‘facelift’ heeft gehad, staan er wéér een hoop updates op de planning. Dat melden de EV-specialisten van Electrek.

Op een Europees Tesla forum zijn enkele tabellen gedeeld waarbij te zien is welke updates Tesla in de planning heeft voor de Model 3 en Model Y. Zo zal de Model Y een Ryzen-chip krijgen en krijgt de Model 3 Performance een nieuwe motor. Ook staan er wijzigingen voor het accupakket op de planning. Oh, en gelamineerde achterruiten met dubbel glas.

Superhorn!

Maar Tesla zou Tesla niet zijn als er geen geinig foefje bij de tussentijdse Tesla updates zit. Dat is nu gelukkig ook het geval. De Model 3 en Model Y krijgen de beschikking over een ‘Superhorn’. Dat is een combinatie van het reguliere alarm, de claxon en een externe speaker. Heb je dat nodig in een auto? Nee. Wil je dat in een auto? Ja! Well played, Elon. Well played.

In dit geval gaat het om de Model 3 en Model Y die bedoeld zijn voor Europa. Wanneer we de wijzigingen kunnen verwachten is niet bekend, maar verwacht ze ergens het komende halfjaar. Als er meer bekend is, houden we je uiteraard op de hoogte!

Via: Electrek.