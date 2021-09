Hamilton verrast door Verstappen zijn houding na crash

Hamilton is verrast door Verstappen zijn desinteresse om te checken of het wel goed met hem ging.

Soms duurt de nasleep van een race langer dan de race zelf. Met de GP van België was dat het geval omdat de race extreem kort duurde (in tegenstelling tot de uitzending, maar dat terzijde). Net als met de GP van Engeland gaat het met de GP van Italië van gisteren om de clash tussen Verstappen en Hamilton.

Natuurlijk, voor Daniel Ricciardo en Lando Norris was de actie genieten, want mede daardoor konden ze redelijk onbedreigd een 1-2 pakken voor het team van McLaren. Voor Verstappen en Hamilton eindigde het in een tranendal: beide coureurs elimineerden elkaar.

Hamilton verrast door Verstappen

Lewis Hamilton was niet te spreken over de actie. Het was een typisch race-incident waarbij Verstappen net-wel-net-niet iets meer ruimte had moeten geven, vandaar de milde gridstraf. Lewis Hamilton was verrast door Verstappen zijn actie na het ongeluk:

Het ging allemaal zo snel, ik zat nog in de auto en het enige waar ik over kon denken was hoeveel plaatsen ik zou verliezen. Ik zat nog in de racemodus en was aan het uitvogelen of ik weer door kon rijden. Ja, ik had wel wat pijn, maar dacht: kom op. Ik zag Max uitstappen en voorbijlopen. Dat vond ik verrassend, want het eerste dat we doen als er een crash is, is kijken of we in orde zijn. Maar het positieve is dat ik eruit kon klimmen. Lewis Hamilton, verrast door Verstappen

Achteruit rijden

Verstappen daarentegen ziet het heel anders. Met minder woorden kan hij een punt maken:

Lewis was in orde. Hij probeerde nog steeds achteruit te rijden. Als het niet goed met je gaat, doe je dat niet. Max Verstappen, zag dat het goed ging met Lewis

Overigens is het gewoon een race-incident. Er zijn uiteraard verschillende kenners met verschillende meningen, maar de stewards hebben al uitspraak gedaan. Daarin werd Verstappen ‘overwegend schuldig’ bevonden. Check alles daarover in dit artikel. (Via: ABCNews.)

Precedent

Dan denk je: was dit het? Nee. Dus niet! Hamilton geeft namelijk aan dat hij trots is op de stewards! Dat niet alleen, volgens de Brit schept het ook een precedent voor toekomstige soortgelijke situaties. Zonder de naam van ene M. Verstappen te noemen, lijkt het bijna alsof hij het heeft over eerdergenoemde M. Verstappen.

Uiteindelijk ben ik trots op de stewards. Ik denk dat ik even de tijd nodig heb om het allemaal te laten bezinken en verwerken. Maar ik denk dat dit absoluut een precedent schept. Ik denk dat het een heel belangrijk precedent is. Als het om de veiligheid van de coureurs gaat, moeten er hele strikte en duidelijke regels zijn.



Dit gaat namelijk door, tenzij we leren van wat er gebeurt op de baan. En ik heb niet een geschiedenis met dit soort acties. Uiteindelijk, als je wegkomt met dit soort acties, zal je ermee doorgaan. Er is een regel dat de coureur die vooraan rijdt, de lijn kan bepalen. De andere coureur moet dan wel zwichten. Lewis Hamilton, zegt nog net geen ‘Waarvan akte’.

Waarvan akte.

(via motorsport.com)