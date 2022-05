Luxe reisauto voor € 12.500 – Autoblog Advies

Een luxe reisauto die betrouwbaar is bovendien. Wat zijn dan de opties?

De Fiat Grande Punto is de ideale opstap-auto. Vorige week mochten we Sander helpen met het uitzoeken van een nieuwe dikke leaseauto. Voor vandaag hebben we Walter en hij rijdt – je raadt het nooit – in en Fiat Grande Punto! In dit geval de 1.4 16v motor in Dynamic-uitvoering. Hij is echter op zoek naar een nieuwe auto. Het mag vooral een paar maten groter en comfortabeler. Sportiever? Niet direct nodig. Maar wel veel luxe, ruimte en comfort.

Walter heeft zijn zinnen gezet op een Lexus GS. Die auto biedt alles wat hij zich maar kan wensen. Hij zit dus te denken: is de GS300 de beste keuze voor hem? En zijn er ook andere alternatieven? Jazeker, die zijn er. We nemen ze uiteraard allemaal even door.

De wensen en eisen voor een betrouwbare luxe reisauto kun je in onderstaande tabel bekijken:

Huidige auto Fiat Grande Punto 1.4 16v Dynamic Koop / Lease Koop Budget €12.500, eventueel €15.000 Jaarkilometrage 25.000 km Brandstofvoorkeur Benzine of benzine-hybride Reden aanschaf andere auto Wil een grotere, luxere en fijne reisauto Gezinssamenstelling Getrouwd, met ruimte voor eventuele groei ooit Voorkeursmerken / modellen Lexus GS, Honda, Mazda, BMW, Mercedes-Benz No-go merken / modellen Frans/Italiaans vanwege betrouwbaarheid

Lexus GS300 Executive (S190)

10.950

2005

155.000 km

Inderdaad, de Lexus is een zeer voor de hand liggende luxe reisauto. Het zijn zeer betrouwbare auto’s. Deze generatie (de S190) wordt ook nog eens heel erg mooi oud. De motor is een 3.0 V6 met 249 pk, in principe meer dan voldoende om een berg op te komen of om niet te fungeren als chicane op de Autobahn. In veel gevallen zijn ze luxe uitgevoerd, maar dat is absoluut geen zekerheid. Bij Lexus werkt men nauwelijks met opties, maar met een paar uitvoeringen.

Je kunt ze dus ook met stoffen bekleding vinden. En let op: dat scherm heeft dus niet altijd een navigatiefunctie. Nog een paar nadelen: omdat iedereen weet dat ze betrouwbaar zijn, zijn ze prijzig. Overigens betekent betrouwbaar niet ‘goedkoop in onderhoud’. Onderdelen zijn verrassend duur. Verder is de GS300 vrij krap voor zijn klasse (zeker voor langere mensen) en rijdt het wel erg afstandelijk, zonder bijzonder comfortabel te zijn. Maar als betrouwbare en luxe roadtrip auto, kun je er bijna niet om heen.

Jaguar XF 3.0 Luxury (X250)

€ 12.950

2008

150.000 km

Qua rijeigenschappen laat de Jaguar XF zien hoe het óók kan. De XF is namelijk een stuk comfortabeler en véél sportiever. Het onderstel en de stuurinstallatie van de Jaguar is vele malen hoogwaardiger. De zitpositie is beter en het interieur is veel fraaier. Qua uiterlijk lijken de GS en XF op elkaar en de kans is groot dat de auto eenzelfde type koper aantrekt: niet iedereen hoeft per se een Duitser te rijden.

De XF is minder zeldzaam dan de Lexus, er is dus meer keuze qua kleuren en uitvoeringen. De 3.0 zescilinder is een fijne motor die net even minder discreet is dan de wel erg stille Lexus. Qua betrouwbaarheid staat de XF minder hoog aangeschreven, maar het is lang niet zo erg als het was in de jaren ’70. Gewoon conform de klasse. Check even ons Jaguar XF aankoopadvies om te zien waar je op moet letten.

Volvo S80 2.5T Summum Aut

€ 11.400

2008

130.000 km

Als je anoniem door het leven wil gaan, kies dan de Volvo S80. Op een of andere manier vergeet iedereen hoe goed die grote Zweedse sloep is. Als betrouwbare luxe roadtripauto is het een perfecte metgezel. Volvo heeft overduidelijk voor ingetogen comfort gekozen. Het is een zeer onopvallende auto. Prettig als je een beetje discretie kunt waarderen. Zorg wel dat je een compleet uitgeruste versie hebt (zoals de Summum). Dan heb je een keurige ingetogen luxe reisauto.

Sommige S80’s hebben zelfs dat tweekleurig leder en houtinleg (plus het obligate houten stuurwiel), dan toont het een stuk exclusiever. Qua motor is de 2.5T meer dan voldoende. Eventueel is er ook een 3.2 zes-in-lijn, T6 of zelfs een heuse V8. Die laatste zijn eigenlijk een beetje overkill. Check hier het Volvo S80-aankoopadvies!

Honda Legend (KA1)

€ 12.450

2007

130.000 km

Ah, de Honda Legend. Op het moment van schrijven staan er 2 (!) online te koop in Nederland en de ervaring leert dat dat er niet snel meer worden. Qua hardware krijg je een hele hoop moois. Een 3.5 liter VTEC V6 met 295 pk, vierwielaandrijving met Super Handling AWD en een automaat. Ook mooi, opties waren nauwelijks mogelijk. De Legend kreeg alles standaard mee vanuit de fabriek. Ondanks het vermogen van 295 pk, voelt het zeker niet aan als een snelle auto.

Het is allemaal keurig en adequaat. Het verbruik is vrij gortig, maar ja, als je niet te veel kilometer maakt, zijn dat ook de kosten niet. Qua betrouwbaarheid is het een klein beetje gissen bij deze Japanse luxe reisauto. Honda’s zijn doorgaans steengoed gebouwde auto’s. Maar in Europa zijn er te weinig Legends om een goed te beeld te kunnen vormen. Check eventjes de Acura RL in de VS, dat is namelijk dezelfde auto.

Wie van de Duitse drie?

In principe kun je een prima luxe reisauto uit Duitsland vinden. De Audi A6, BMW 5 Serie en Mercedes-Benz E-Klasse zijn de aangewezen kandidaten. Nadelen zijn duidelijk: Duitse auto’s zijn niet betrouwbaar en in sommige gevallen zijn de onderhoudskosten stratosferisch. Echter, we hebben het over auto’s van meer dan 10 jaar oud. Dan komen er ook dingen als onderhoud en staat bij kijken. Ga sowieso voor de laatste uit de serie met de fijnste motor.

Dus een faceliftversie met niet al te veel kilometers. Een mooie late BMW 530i (E60), Mercedes-Benz E350 of Audi A6 3.0 TFSI is eveneens een prettige auto. Wel een voordeel: onderdelen en onderhoud zijn gemakkelijker te vinden, want om de 25 kilometer is er wel een dealer of specialist. Ook zijn ze iets makkelijker door te verkopen. Tip: lekker voor een oude-mannen-specificatie gaan en het liefst zo min mogelijk eigenaren. Beige van buiten, kleine wieltjes, bruin leer, houtinleg. Scoort beter dan een sportpakket met imitatie-wielen.

Cadillac CTS 3.6 Sport Luxury

€ 12.950

2008

120.000 km

De eerste generatie CTS van Cadillac rijdt stiekem best goed, maar is verder nogal crappy en wordt verschrikkelijk slecht oud. Deze tweede generatie CTS is al vele malen beter. Natuurlijk, aan kleine dingetjes als knopjes en dergelijke merk je dat het geen premium Duitser is, maar het interieur is verder keurig voor elkaar. Prima plastics, prima leder, prima afwerking het is niet best-in-class, maar de CTS valt niet door de mand.

Qua betrouwbaarheid: geen idee. De auto’s zijn geleverd in Europa, dus onderdelen en dergelijke zijn wel te vinden. De fijnste combinatie is de 3.6 Sport Luxury met achterwielaandrijving. De 3.0 is nauwelijks zuiniger en AWD maakt de CTS zeer onzuinig.

Super Yolo: Lancia Thema 8.32 (834)

€ 15.000

1990

110.000 km

De naam Thema moet wel op de juiste manier gebruikt worden en dat kan maar met één auto. De eerste generatie. De Thema is één van de auto’s uit het Tipo 4-project van Fiat Auto en Saab. Ondanks dat het platform in basis identiek is, leverde het compleet verschillende auto’s op. De Lancia Thema 8.32 is sowieso de meest exotische. Een Lancia met Ferrari-motor. Ok, een iets teruggeschroefde Ferrari motor met een andere krukas. Maar hey: je hebt een ingetogen Lancia met een échte Ferrari-motor.

Of het betrouwbaar is: maakt dat uit? Het is een rijdend kunstwerk en elke keer als je de motorkap open doet zie je die briljante V8 liggen. Voor 15 mille vonden we er eentje bij een particulier. Garantie is dus absoluut geen issue.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!