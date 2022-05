VT1: F1-auto’s hebben het moeilijk in Monaco

De eerste vrije training in Monaco zit erop en de nieuwe generatie Formule 1 bolides hebben een flinke kluif aan het stratencircuit.

Vrijdagmiddag voor de grote prijs van Monte Carlo voor de Formule 1, dat betekent de eerste vrije training op het stratencircuit van het vorstendom. Voor het eerst met deze nieuwe generatie auto’s door de straten van Monaco. Wat viel er op?

Stuiteren

Lewis Hamilton, met neusring, klaagt meteen over het stuiteren van de auto op het circuit. Geen nieuwe klacht en ook niet exclusief voor Mercedes, maar er is weinig grip in de straten van Monaco.

Verder niet meteen grote verrassingen. De Ferrari van Leclerc is in eerste instantie snel uit de startblokken, maar Max Verstappen is in het begin van VT1 net wat sneller. Pérez komt zeer goed mee. Lando Norris, met ontstoken keelamandelen, in de McLaren rijdt de hele training tijden in de top 5.

Rode vlag

Nog opvallende zaken? Schumacher staat nog even stil voor de ingang van de pitstraat. Dat levert een rode vlag op. Het lijkt een versnellingsbak probleem en de stewards duwen de auto de pits in. Hamilton komt al stuiterend met de schrik vrij als hij bijna de vangrail raakt en Bottas moet ook de pits in voor een nieuwe versnellingsbak. De eerste bocht lijkt vandaag ook een linke, want zowel Leclerc als Verstappen martelen hun banden met een grote lockup in de eerste bocht. Zonder grote gevolgen gelukkig.

Tijden

Vrije Training 1 in Monaco was spannend tot de laatste minuten, met slechts twee tienden verschil in de top vier. Uiteindelijk is het stuivertje wisselen voor Ferrari en Red Bull. Snelste is Charles Leclerc, nummer 2 is Sergio Perez in de Red Bull, nummer 3 is weer een Ferrari met Carlos Sainz en Max Verstappen op nummer 4 met 2 tienden verschil met Leclerc. Lewis Hamilton die verschillende malen klaagt over het stuiteren sluit de top 10 af op een gat van dik een seconde. Benieuwd hoe de tweede vrije training er later vandaag uit ziet. Voor nu de top 10 van de eerste vrije training: