Alfa-coureurs testen de splinternieuwe Tonale

Beide Alfa-coureurs van het F1-team testen zo’n kekke Tonale. Benieuwd of ze kritisch kunnen zijn.

Win on Sunday, sell on monday. Zo geldt het eeuwenoude adagium. In principe is deelname aan de autosport niets meer of minder dan reclame. In het geval van Alfa Romeo gaat die vlieger echt op. In principe is Alfa Romeo de hoofdsponsor en naamgever van het Sauber Formule 1-team. Maar ja, jouw Mercedes C180 C63-uitgevoerd heeft ook niet veel te maken met de auto van Lewis Hamilton.

Enfin, terug naar Alfa Romeo. Dat merk staat op het punt om waanzinnig door te breken. Dat gaan ze namelijk doen met de nieuwe Alfa Romeo Tonale. Dit is een compacte crossover die onder de Stelvio is gepositioneerd.

Alfa-coureurs testen de Tonale

Dit is een enorm heet segment, dus logisch dat Alfa Romeo daar aanwezig is. Daarbij is het ook nog eens de eerste geelektrificeerde Alfa ooit. In 2022. Het moet niet gekker worden.

Voor vandaag mogen de heren coureurs van Alfa Romeo de nieuwe Tonale even uittesten. Zowel rookie Guanyu Zhou als de geweldige vent Valtteri Bottas gingen een blokje om met de nieuwe Tonale. Wat hun bevindingen waren, kregen we gek genoeg dan weer niet te horen. Jammer.

Bazen zijn aanwezig

Gezien het feit dat Alfa Romeo-baas Jean-Philippe Imparato en Alfa Romeao Racing teambaas Frederic Vasseur aanwezig zijn, gaan we ervan uit dat de Tonale geweldig rijdt.

Dan even een ander dingetje waar we echt benieuwd naar zijn. Over het algemeen zijn coureurs echte haantjes. Dat moet ook wel, want sinds je kleuterperiode is alles in je leven een wedstrijd. Maar hoe onderdrukken die coureurs dat gevoel tijdens het maken van dit soort persfoto’s? Want er kan er maar ééntje achter het stuur zitten. In dit geval is het Valtteri Bottas. Zhou zit er maar een beetje naast. Wie bepaalt de pikorde? Hoe kan een coureur genoegen nemen met de bijrijderstoel?

