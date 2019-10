Nieuw gratis automotive experience center geopend in Amsterdam

De ware Citrofiel zal het gebouw kunnen herkennen.

Je ziet ze weleens vaker in grote steden: experience centers. Nog niet zo langs was ik met mijn schoonvader in het Citroen Experience center aan de Champs Elysees. Je koopt er geen auto’s, maar je kijkt vooral naar alle bijzondere voertuigen, concepts en andere curiosa om vervolgens bij de giftshop aan het einde helemaal los te gaan op modelauto’s van de Citroen C6 en een naar kaas ruikend colbert met de Double Chevron erop.

In Nederland hebben we nu ook zo’n experience center. Er zit wederom een Citroën-tintje aan, want de meesten zullen het historische pand direct herkennen als het Citroen Noordgebouw. Het kenmerkende pand werd destijds door Jan Wils ontworpen, toevallig ook de architect die het Olympisch Stadion had getekend. Daar zit een vrij eenvoudige verklaring achter. Citroen Nederland wilde een multifunctionele locatie voor al haar activiteiten. De gemeenteraad van Amsterdam was bang dat het een lelijk, grijs en vierkant gebouw ging worden. Wie beter dan de ontwerper van het Olympisch Stadion kon het gebouw ontwerpen dat naast het Olympisch Stadion kwam te staan?

Gelukkig is het gebouw weer in gebruik. Over twee dagen worden de deuren van ‘Move’ geopend. Het is de eerste mobiliteitsexperience van Nederland. Er wordt aandacht gegeven aan historische issues omtrent mobiliteit, maar misschien nog wel belangrijker, de visie op de toekomst. Dus, om een goed idee te geven: zowel de Witkar als de Sedric zijn aanwezig. De Witkar was de eerste deelauto van Amsterdam en de Sedric is de eerste autonome auto van de Volkswagen Group. Daarmee komen we direct bij de initiatiefnemers van Move, namelijk Pon, onder andere importeur van alle Volkswagen producten.

Maar de portfolio is veel groter, want ook Gazelle, Shuttel, Greenwheels en Caterpillar vallen onder de Pon-paraplu. Naast interessante vraagstukken omtrent mobiliteit, komt de autoliefhebber ook aan zijn trekken. Er staan namelijk de nodige gave, dure en exclusieve auto’s van merken als Bentley en Lamborghini. Ook het 1500 pk sterke W16-blok uit de Bugatti Chiron is er in al zijn glorie te aanschouwen. Absoluut de moeite waard voor de autoliefhebber om te komen kijken. Zoals gezegd: de toegang is kosteloos. Gratis tickets kun je hier boeken. Anders kun je altijd video met @Wouter bekijken.