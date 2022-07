Opgelet! Je krijgt vanaf nu sneller een boete in België

Onze zuiderburen gaan meer hardrijders een boete geven.

Rijden in België heeft zo zijn voor- en nadelen. Je rijdt misschien op een wat slechter wegdek, maar je kunt wel goedkoper tanken onderweg. En je mag harder dan 100 km/u. Vanaf nu moet je wel extra alert zijn op flitsers. Het zou natuurlijk zonde zijn als je het geld dat je bespaart hebt met tanken uit moet geven aan een boete.

De Belgische overheid heeft besloten dat de pakkans voor hardrijders vergroot moet worden. In het kader van verkeersveiligheid uiteraard. Bijkomend voordeel is dat de staatskas gespekt wordt.

Om de pakkans te vergroten hebben de Belgen niet meer flitsers geïnstalleerd, maar de flitsers die ze hebben zijn nu wel altijd actief. Dat was voorheen niet het geval. Camera’s stonden vaak de helft van de tijd niet aan. Te hard rijden was dus een beetje Russisch roulette spelen.

Een andere belangrijke wijziging is dat de Belgen nu altijd vanaf 129 km/u flitsen. Voorheen was je soms pas bij 147 km/u de sjaak. Nu geldt er dus een marge van 9 km/u op plekken waar je 120 mag. Dan weet je dat.

Daarmee is de marge alsnog ruimer dan bij ons in Nederland. Als je hier 129 km/u rijdt waar je 120 mag krijg je gewoon een boete op de mat. Boven de 100 km/u per geldt namelijk een meetcorrectie van 3%. Je kunt dus hooguit 124 km/u rijden als je geen boete wilt riskeren.

Terug naar België: het aantal verkeersboetes zal daar ongetwijfeld flink stijgen. Om alle bekeuringen te kunnen verwerken heeft het OM daarom speciaal extra personeel in dienst genomen. Je bent bij deze gewaarschuwd.

Via: VRT

Foto: Ferrari 612 Scaglietti en BMW M6 Gran Coupé op de Belgische snelweg, gespot door @thomcarspotter