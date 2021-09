Haringvlietbrug: hoe staat het nu met de gekke rijstroken?

De Haringvlietbrug teistert al weken de stemming van onze zeer gewaardeerde collega.

Je hoort wel vaker van die namen, terwijl je er nog niet zeker van bent dat je er ooit geweest bent. Everdingen, Hoevelaken, Ewijk, Julianapolder. Maar er is een locatie in Nederland waar je niet zonder angst overheen kunt rijden.

Dat is namelijk de Haringvlietbrug. Als fervent mooiweer zeiler kent ondergetekende de Haringvliet alleen qua water, maar er is dus ook een weg die erover heen gaat. Het is een heel belangrijke brug, want het zorgt er namelijk voor dat de mensen op Flakkee naar de bewoonde wereld kunnen rijden.

Te smal

Het grote probleem is dat de Haringvlietbrug te smal is. Althans, de tijdelijke rijstroken zijn te smal. Onze collega @machielvdd rijdt er elke dag overheen om naar het redactiekantoor te kachelen in zijn Chrysler Crossfire. Nu is dat niet een bijzonder brede auto, maar volgens hem is het nog altijd spannend. In feite is de brug gebouwd voor vier brede rijstroken, maar die tijdelijke rijstroken nu zijn gewoonweg te smal. De linker rijstrook is op zijn hoogst 2/3 van wat je nodig hebt. Wat je dan bij elkaar krijgt is dat de linkerbaan er hoogst gevaarlijk uit ziet. En als er ingehaald wordt, gebeurt dat met samengeknepen billen.

Volgens Rijkswaterstaat moeten twee auto’s gemakkelijk naast elkaar kunnen rijden. We zijn echter er niet zeker van dat ze de juiste afmetingen gebruiken. Net zoals in het echte leven is er een verschil tussen centimeters op papier en op, eh, asfalt.

Hardrijden op de Haringvlietbrug

De wegen zijn te smal, vanwege de flitsinstallaties. Er zou anders te hard gereden worden op de Haringvlietbrug. Ja, je verzint het niet. Zeker niet omdat je sinds kort niet harder dan 50 km/u over de brug mag. Gelukkig is de oplossing voorbij, want er is nieuwe flitsapparatuur! Deze neemt minder ruimte in beslag. Hierdoor kan men de Haringvlietbrug iets breder maken. De wegdelen zullen zo’n 40 centimeter toenemen in breedte. Vanaf 4 oktober kun je hier van gaan genieten.

Hierdoor moet het makkelijker zijn om van beide rijbanen gebruik te maken. Of het veel zin gat hebben, valt te bezien. De kans is groot dat het vrachtverkeer nu vaker gebruik gaat maken van de Haringvlietbrug. Daarnaast komt het slechte seizoen er nog aan, dus met minder zicht door regen en wind (plus de eerder genoemde vrachtwagens) kan het toch nog weer spannend worden op de Haringvlietbrug.

Overigens is de verbreding niet een blijvende oplossing. De Haringvlietbrug zal in 2023 compleet gerestaureerd worden. Wanneer de renovatie dan klaar is, valt nog te bezien.

Via: AD.nl