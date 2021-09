Dementie gevaar voor mensen die naast de weg wonen

Dus als je naast een snelweg woont, is de kans op dementie groter? Volgens dit onderzoek is er reden tot onderzoek.

Elk jaar zijn er wel een paar van de studies, waarvan de uitkomsten opmerkelijk zijn en het nieuws halen. Vandaag is er weer zo eentje. In dit geval is er een studie gedaan naar verkeer en dementie.

Het is niet zomaar even een studie waarvan de uitkomst vast moest komen te staan. Het gaat hier om een studie, waarvan de uitslagen zijn gepubliceerd in het BMJ (British Medical Journal), waar men tien jaar over gedaan heeft. Bij het onderzoek waren twee miljoen mensen betrokken.

Geluidsoverlast van verkeer

Er werd gekeken naar de invloeden van het geluid langs de weg op de gezondheid. Als je dicht naast een snelweg woont, is de kans dat je meer stikstof en CO2 inademt groter dan als je in het bos woonachtig bent. Maar, ook het geluid van verkeer is dus gevaarlijk voor de gezondheid. Het geluid van wegverkeer vergroot namelijk de kans op dementie, met name Alzheimer’s.

Het gaat om verkeer op de weg en treinverkeer, dus voor mensen die vlak bij het spoor wonen. De uitkomst van de studie is namelijk dat in 1.216 van de 8.475 gevallen van dementie, de oorzaak geluidsoverlast van verkeer is. In 963 gevallen ging het om wegverkeer-geluidsoverlast en in 253 gevallen om overlast van treinverkeer.

Dementie onderzoek

Helemaal sluitend is het onderzoek nog niet. Zo is er geen rekening gehouden met de verschillen in geluidsisolatie in de huizen van de mensen die onderzocht werden.

Volgens Professor Timothy Griffiths is het onderzoek voornamelijk een aanleiding om verder te gaan onderzoeken. Ergens is er een duidelijk verband tussen geluidsoverlast van verkeer en verschillende soorten dementie.

De WHO (World Health Organization) pleit al jaren voor minder geluidsoverlast. Zij zien het al jaren als een gevaar voor de gezondheid van de mens. Dementie is een zeer serieuze aandoening en enorme uitdaging voor de medische wereld. Men voorspelt dat in 2050 er namelijk 130 miljoen mensen aan een vorm van dementie zullen lijden.

Via: The Guardian.