Hartge 3 Serie Compact met V8 is een ideale dikkerd

Kijk eens. Een prachtige Hartge BMW 3 Serie Compact. Een ouderwets gaaf project van een ouderwets gave tuner.

Wat is er eigenlijk met BMW tuners gebeurd? Vroeger waren ze werkelijk overal, tegenwoordig lijkt het alleen alsof AC Schnitzer is overgebleven. Niet geheel ontoevallig ook een groot raceteam en volwaardige partner van BMW.

Hartge

Een van de bekendere namen die niet meer bestaat is Hartge. De eens zo briljante tuner en veredelaar bestaat al een tijdje niet meer. Dat is natuurlijk enorm zonde. Naast de verplichte velgen, uitlaten en spoiler had Hartge geregeld bijzondere projecten.

Hartge 3 Serie Compact

Eentje ervan was deze Hartge 3 Serie Compact. Nee, het is niet een vlot uitziende 318tds met een chip. De E36 Compact kon je destijds krijgen met een keur aan viercilinders én een heuse zescilinder, de 323ti. Die auto begint al een beetje een cult-klassieker te worden. Maar het kan nog beter.

323ti met V8

Het is de 323ti die Hartge in 1999 onder handen nam. De M52B25 zes-in-lijn werd uit de compacte 3 Serie gehaald ten faveure van een V8. In dit geval gaat het om de M64B44. Deze motor kennen we onder andere van de BMW 540i en 740i. In dit geval werd de motor door Hartge gekieteld. Dat niet alleen, het slagvolume werd vergroot naar 4.7 liter. Het resultaat? 345 pk en maar liefst 500 Nm! Kijk, dat zijn gezonde waarden voor een relatief kleine BMW.

M3 transmissie

De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak uit de BMW M3 3.2 (E36). De achteras is door Hartge zelf ontwikkeld. Voor een betere wegligging zijn er enorme Hartge velgen en een Bilstein onderstel. Dat mag ook wel, want het prestatiepotentieel is enorm toegenomen. De 0-100 km/u sprint neemt minder de 5 seconden in beslag, de topsnelheid bedraagt meer dan 270 km/u.

Heerlijke bom

Ondanks dat de Hartge 3 Serie Compact sneller is dan dat deze eruit ziet, is de auto wel heerlijk dik. De kleur (Techno Violet) is helemaal goed, evenals Recaro sportkuipen, spoilers, uitlaten en teller die tot 300 km/u ‘loopt’. Kortom, een heerlijke bom uit de late jaren ’90.

Veiling Essen

De Hartge 3 Serie Compact wordt binnenkort geveild door RM Sotheby’s in Essen. Of deze alsnog doorgaat (in verband met het Corona virus) is nog niet duidelijk. De beurs zelf wordt wel verzet..