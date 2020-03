Mazda MX-5 Eunos Edition doet denken aan Gran Turismo

De Mazda MX-5 Eunos Edition is voor degenen die met GT zijn groot gebracht.

Er is een grote kans dat de gemiddelde Autobloglezer bekend is met het fenomeen ‘bijzondere Mazda MX-5’ in het Japanse Playstation spel Gran Turismo. Deze wordt met deze MX-5 Eunos Edition op zijn wenken bediend.

Om de populaire racetitel te vullen met zoveel mogelijk te vullen met verschillende auto’s, werd er een bekende tactiek gebruikt: zo veel mogelijk speciaaltjes. Dat resulteerde in een racegame waarbij je de keuze had uit drie Aston Martins, maar 45 verschillende Nissan Skyline’s en Mitsubishi Evo’s. Bij die auto’s was nog wel een beetje te zien wat de verschillen waren.

Eunos Roadster

Maar bij de schier oneindige rij aan MX-5‘jes was dat heel erg lastig. Mazda kwam er met de eerste generatie MX-5 achter dat men graag een speciale uitvoering heeft. Tsja, wie is Mazda dan om daar niet aan te voldoen? Een van de speciaaltjes was de Mazda Eunos Roadster S Limited, uit 1993. Het is dit speciaaltje dat een comeback maakt.

Mazda MX-5 Eunos Edition

De auto heet nu Mazda MX-5 Eunos Edition. Net als de originele Eunos Roadster (zo heette de auto in Japan) is de MX-5 Eunos Edition zwart, Jet Black in dit geval. De bekleding is volledig met leer bekleed. Natuurlijk is er wederom gekozen voor rood leer. Leuk detail zijn de speakers in de hoofdsteunen, die had de originele Eunos ook namelijk.

Géén BBS wielen

Bij de wielen gaat het wel even mis. De echte Eunos Roadster S Edition had namelijk briljante gouden BBS honingraat velgen. De Eunos Edition heeeft géén BBS wielen. Een gemiste kans. Het nieuwe model heeft donkere velgen van de firma Rays. Op zich ook prima, maar minder nostalgisch. Daarnaast krijg je badges op de zijschermen, uiteraard. Of wat te denken van een speciale sleutelhanger? Op de MX-5 club ben je helemaal het mannetje (M/V) als na 20 jaar alle boekwerken en accessoires in nieuwstaat aanwezig zijn.

De Mazda MX-5 Eunos Edition is leverbaar met slechts één motor, de 1.5 ‘instapper’. Deze levert 132 pk, ongeveer evenveel als het origineel. De viercilinder is altijd gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De auto is aankondigd voor de Franse markt. Er worden aldaar 120 stuks geleverd. Of de Mazda MX-5 Eunos Edition naar Nederland komt, is niet bekend.