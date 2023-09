Heb jij moeite met het vinden van een passende autoverzekering?

Een auto kopen is niet iets wat je iedere dag doet. Het kan daarom lastig zijn om te bepalen wat je nodig hebt.

Ben jij iemand die lange afstanden gaat afleggen of heb je je auto alleen maar nodig voor de wekelijkse boodschappen en de bezoekjes aan je familie in de buurt? Iedereen is anders en voor ieder type is er een ander soort auto. Als je de perfecte auto eenmaal gevonden hebt, ben je er echter nog niet.

Je moet namelijk ook kijken naar welke autoverzekering het beste bij jouw auto past. Om het je een beetje gemakkelijker te maken, leggen wij je in deze tekst uit wat de mogelijkheden zijn. Je zult zien dat wanneer je eenmaal weet waar je op moet letten, het een fluitje van een cent is om de juiste verzekering te kiezen.

Afsluiten wat je auto nodig heeft

De beste manier om een verzekering te kiezen voor je auto, is door te kijken naar de leeftijd van de auto. Heb je een gloednieuwe auto gekocht, dan kun je het beste kiezen voor een all-risk autoverzekering. Zoals de naam van deze verzekering al aangeeft, is je auto met dit pakket tegen alle mogelijke vormen van schade verzekerd. Dat is dan ook gelijk waarmee deze optie zich van de overige opties onderscheidt.

Bij de overige opties, de WA-basisverzekering en de WA+ verzekering, is namelijk schade die jij oploopt bij een ongeluk, niet verzekerd. Voor oudere auto’s is dat vaak geen probleem omdat de schadekosten vaak hoger uitvallen dan de dagwaarde van de auto. Bij een nieuwe auto ligt dat anders. Daar zien we vaak dat het zeker de moeite waard is om de schade te herstellen. Vandaar dat een all-risk autoverzekering afsluiten voor een nieuwe wagen eigenlijk altijd de beste optie is.

Niet meer uitgeven dan nodig is

Wanneer je een wat oudere auto hebt, dan is het waarschijnlijk niet de beste keus om je wagen all-risk te laten verzekeren. Heb je een auto die niet meer nieuw is, maar jonger dan zeven jaar, dan is een WA+ verzekering aan te raden.

Ontstaat er schade als gevolg van een aanrijding met een dier, of wordt er in je wagen ingebroken, dan zijn de schadekosten die hieruit voortkomen gedekt. Vanzelfsprekend is een WA+ of WA-basisverzekering voordeliger dan een all-riskverzekering. Hierdoor weet je zeker dat je niet meer geld uitgeeft dan nodig is. Een verzekering is er tenslotte om je geld te laten besparen.

Heb je meer nodig?

Als je een autoverzekering gaat afsluiten, kijk dan niet alleen maar naar de verplichte verzekeringen. Je kunt namelijk ook nog voordeel pakken wanneer je aanvullende pakketten afsluit. Vervoer jij vaak anderen in je wagen?

Dan kun je bijvoorbeeld eens kijken of een inzittendenverzekering iets voor je is. Mocht er eens iets gebeuren, bijvoorbeeld dat hun eigendommen beschadigd worden tijdens de rit, dan zijn de kosten die hieruit voortkomen allemaal gedekt. Je merkt het: met een aanvullend pakket kun je veel ellende besparen.