Op deze leeftijd is de autoverzekering het goedkoopst

Op welke leeftijd is de autoverzekering het goedkoopst?

Het is een maandelijks terugkerend fenomeen: de autoverzekering. In tegenstelling tot heel erg veel andere producten zijn de prijzen van een autoverzekering zo flexibel als de politieke standpunten an een D66’er. Natuurlijk, er zijn diverse vormen qua verzekeren (WA, WA+ en Allrisk) maar ook dan kun je tegenwoordig de polis helemaal naar wens samenstellen.

Maar er spelen meer dingen mee. Uiteraard het aantal kilometers dat je op jaarbasis aflegt. Oh, en natuurlijk de locatie. In Noord-Groningen gebeuren er nu eenmaal minder ongelukken dan in de Randstad.

Testosteronbom/oestrogeengranaat

Maar op welke leeftijd is de autoverzekering het goedkoopst? Een ding weten we zeker: op je 18e is deze het hoogst. Je bent immers een ongeleide testosteronbom c.q. oestrogeengranaat met weinig ervaring en een hoop geldingsdrang. Je zou aannemen dat oude mensen het goedkoopst uit zijn, die rijden over het algemeen het beschaafdst. Maar ook weer niet te oud, want op een gegeven moment takel je een beetje af.

Dankzij de financiële vergelijkingssite Geld.nl hebben we het antwoord voor je: op je 65e. Net wanneer je vroeger mocht stoppen met werken. Over het algemeen is de verzekering het laagst tussen je 30e en 75e levensjaar. Voor je 30e heb je nog een hoop te leren en na je 75e gaat het rap achteruit met triviale zaken je oren, ogen en de hersenpan daartussenin.

Drie scenario’s

Ze hebben het vergelijk per levensjaar gedaan. Dus alle andere factoren (schadevrije jaren, auto, locatie) waren gelijk. Per jaar ging men uit van drie verschillende scenario’s en daar is een gemiddelde van genomen.

Scenario 1: Volkswagen Polo 2019, allrisk, Zaandam

Scenario 2: Toyota Yaris, 2016, WA+, Gorinchem

Scenario 3: Peugeot 508, 2012, Drachten

In alle scenario’s rijdt de bestuurder 12.000 kilometer per jaar en heeft 5 schadevrije jaren.

65 jarige het goedkoopst qua autoverzekering

Het laagst is dus een 65e jarige bestuurder. Die betaalt gemiddeld 41,31 euro per maand. Ben je 25 en heb je dezelfde auto, woon je in dezelfde straat en heb je evenveel schadevrije jaren, dan komt je uit op 55,50 euro, dik 26 procent méér. Een 80-jarige is nog duurder uit, die betaalt dan 64,64 euro per maand, dik 56% méér.

Een dingetje om mee te nemen zijn de schadevrije jaren. Normaal gesproken hebben oudere mensen meer schadevrije jaren opgebouwd. Dat resulteert in meer korting en dus een lagere premie. Als 20-jarige is het immers onmogelijk om 10 schadevrije jaren te hebben.

Overigensm is er nog een klein dipje waar te nemen. De op één na goedkoopste leeftijd om een auto te verzekeren is 35. Daarna wordt het weer ietsje duurder. Dat komt omdat deze mensen vaker kinderen in de auto hebben en dat zorgt voor meer risico. Die kinderen zijn vaak rond het 55e levensjaar (hopelijk) het huis uit en dat resulteert weer in een lagere premie.

