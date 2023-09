Een Lynk & Co private leasen: wel/niet interessanter dan abonnement?

Vanaf vandaag kun je een Lynk & Co ook private leasen. Maar moet je dat willen?

Lynk & Co is een merk dat het net even anders aanpakt. Niet zozeer qua auto (het is gewoon een XC40 in een ander jasje), maar wel qua verkoopmodel. Een Lynk & Co kóóp je niet, daar neem je een abonnement op. En dat slaat nog aan ook, want de Lynk & Co 01 is een daverend succes in Nederland. Zelfs onze hoofdredacteur heeft er eentje.

Of de Lynk & Co ook een succes blijft is nog even afwachten, want het abonnement wordt wel duurder. Eerst had je er eentje voor €500 per maand, vervolgens werd dat €550 en sinds juli is het €650. Daarmee is het nog steeds geen slechte deal, maar het is wel een forse prijsverhoging.

Goed, dat is dus het abonnement, maar Lynk & Co lanceert vandaag ook nog een andere optie, genaamd private lease. Naast een maandelijks opzegbaar abonnement kun je er dus ook voor kiezen om jezelf voor een langere periode vast te leggen.

Wat heeft dat voor voordeel? Dat is een hele goede vraag, want in veel gevallen ben je niet goedkoper uit. Kijk maar eventjes in de onderstaande tabel:

10.000 km 15.000 km 20.000 km 36 maanden €674 €699 €749 48 maanden €639 €664 €709 60 maanden €619 €649 €689

Bij 36 maanden en 10.000 km per jaar ben je dus €24 duurder uit per maand en bij meer kilometers loopt dit bedrag alleen maar op. Private lease is alleen voordeliger bij 10.000 km en een contract van 4 of 5 jaar. Bij 15.000 km en 5 jaar ben je ook een fractie goedkoper uit, maar dat verschil (€1) is te verwaarlozen.

Het voordeel van private lease is wel dat je zeker weet je dat je iedere maand hetzelfde bedrag blijft betalen. De recente 18% Lynk&Co prijsverhoging van het abonnement gold weliswaar alleen voor nieuwe klanten, maar de eerdere prijsverhoging met €50 was wel voor iedereen. Oftewel: je hebt niet de garantie dat het bedrag hetzelfde blijft. Maar goed, als het te duur wordt kun je altijd nog opzeggen.

Foto: de kersverse Lynk & Co van hoofdredacteur Michael