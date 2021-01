'GM doet Mustang Mach-E na met elektrische Corvette-SUV' - Autoblog.nl

GM hintte er eerder al heel erg naar, maar bronnen binnen het bedrijf bevestigen nu dat ze aan een elektrische Corvette-SUV werken.

Sommigen maakt het niks uit, anderen huiveren bij het idee; de Mustang Mach-E. Net voor kerst vertelde Ford aan Road and Track hoe ze aan de naam voor die elektrische crossover kwamen. Niet omdat ze dachten dat de Mach-E een Mustang was, maar omdat deze moest opvallen tussen alle andere elektrische crossovers. Met andere woorden, vanwege marketing. Ford besefte daarna wel dat het wel het een en ander aan de Mach-E moest aanpassen om die Mustang-naam te waar te maken. Daarom heeft de auto die we nu zien dan ook andere proporties en prestaties, stelt het bedrijf.

Maar in de kern heet die Mustang Mach-E dus Mustang zodat Ford er meer van kan verkopen. Het lijkt erop dat GM een vergelijkbaar idee heeft met Corvette, al pakken ze het wel net iets anders aan. Want waar Ford er pas gedurende de ontwikkeling een Mustang-naam op plakte, lijkt GM een elektrische Corvette-SUV te ontwikkelen die altijd als zodanig is bedoeld.

Bloomberg schrijft namelijk op basis van anonieme bronnen dat GM ergens dit decennium een elektrische Corvette-SUV zou kunnen uitbrengen. Deze zou een ‘combinatie van een crossover en een sportauto zou kunnen worden’. De bronnen benadrukken wel dat het nog om een plan krijgt die nog goedgekeurd moet worden. Tegelijkertijd liet GM eerder deze week een glimp zien van een SUV met een Corvette-snuit. De top van het bedrijf flirt dus openlijk met het idee.

Overigens werkt GM volgens de Bloomberg-bronnen aan een hele reeks van Corvette-afgeleiden. De fabrikant zou misschien dan ook een hele Corvette-familie aan auto’s willen maken. Maar mochten ze iets gaan bouwen, dan wordt het hoogstwaarschijnlijk die crossover. En áls ze toevoegen aan de Corvette-familie, wordt het sowieso volledig elektrisch. De elektrische Corvette-SUV zou in 2025 al kunnen verschijnen, ‘maar waarschijnlijk pas daarna’.

Mocht GM inderdaad een elektrische Corvette-SUV willen bouwen, dan rijdt deze vermoedelijk op het Ultium-platform. Dit is het platform van die nieuwe elektrische Hummer en Cadillac Lyriq, dat een geclaimde maximale actieradius van 724 kilometer zou hebben. Nul naar 97 km/u zou binnen drie seconden klaar kunnen zijn. Absoluut geen slechte specs voor iets met de Corvette-naam.