Officieel en NL prijs: 517 pk Tesla Model 3 Performance

Pardoes op je beeldscherm: de nieuwe Tesla Model 3 Performance, nu te bestellen.

Gaat een standaard Tesla Model 3 je niet snel genoeg? Dan is er goed nieuws: het nieuwe topmodel van de Tesla Model 3 genaamd Performance is hier. Die zat er natuurlijk al een tijdje aan te komen en de specs lagen ook al op straat, maar nu is bevestiging vanuit Tesla zelf.

Tesla Model 3 Performance

Om maar gelijk even met de deur in huis te vallen: Tesla doet niet echt aan persberichten, alleen aankondigingen op X waarna je de auto direct kan bestellen en configureren. Sneller dan je X Æ A-12 kan zeggen, net als de Model 3 Performance zelf. De specs en prijzen zijn officieel, dus we nemen je mee.

Cijfers

Wel spreken de Nederlandse configurator en de Amerikaanse aankondiging op de website elkaar een beetje tegen. De versie die je nu kan configureren heeft volgens de configurator 462 pk, een sprinttijd van 0-100 in 3,1 seconden en een topsnelheid van 262 km/u. De Amerikaanse website heeft het over 510 bhp (517 pk) en 2,9 seconden naar de 100. Aangezien de vorige Model 3 Performance de barrière van 500 pk al doorbrak in latere versies én de LR ook bijna 500 pk heeft, lijkt die 462 pk ons sterk. Uiteraard heeft de Model 3 Performance vierwielaandrijving.

Onderstel

Los van dat even wat algemene zaken: hij heet dus Performance, en niet Plaid zoals de Model S. Wel krijg je net als bij de Plaid een badge achterop die de warp speed representeert. Dit keert ook nog eens terug in de stoelen, wat trouwens steviger gebolsterde sportstoelen zijn.

Er is ook een nieuwe Track Mode, V3 welteverstaan. Hét hulpmiddel voor je Performance op het circuit. Tesla heeft het onderstel zo aangepast dat je middels allemaal grafiekjes je performance-data goed kan uitlezen, en ook gedeeltelijk zelf kan spelen met de balans in Track Mode. Op het gebied van hardware is het ook verbeterd: zaken als sportievere dempers en stabilisatorstangen en enorme sportremmen zijn bedoeld om het zaakje onder controle te houden.

Bereik

Bij de Performance-versie eigenlijk irrelevant, maar toch willen we hem even benoemen: de Tesla Model 3 Performance heeft 528 km rijbereik volgens de WLTP-cyclus. Daarmee kom je 15 kilometer verder dan de standaard RWD, maar een heuse 101 kilometer minder ver dan de Long Range AWD. Dezelfde balans als bij de meeste modellen van Tesla: de Performance-modellen zijn minder gericht op rijbereik en vice versa.

Uiterlijk

Om de vorige Tesla Model 3 Performance te onderscheiden van de ‘slome’ versies, moest je goed zoeken. Ergens wel leuk, dan is het spelletje ‘leaserijdert of kruisraket’ bij een stoplichtsprint voor je opponent veel spannender. Bij de nieuwe Tesla Model 3 Performance niet. Het is vrij snel duidelijk dat dit de sportversie is. Voor is de lip opnieuw getekend en zijn een soort kieuwen aangebracht aan de zijden van de bumper. Achter valt de enorme lipspoiler op en is de diffusor ook anders dan de niet-Performance. Ook de velgen zijn uniek voor de Performance en ook de enige keuze.

Prijs

En de prijs van al dat moois? 56.990 euro. Dat klinkt als weinig voor de performance van de Tesla Model 3 Performance, maar de normale Model 3 wordt natuurlijk ook steeds goedkoper. Uiteraard even alle cijfertjes op een rij per versie:

Model 3 RWD Model 3 LR AWD Model 3 Performance Vermogen 283 pk 498 pk 517 pk Sprinttijd 6,1 seconden 4,4 seconden 2,9 seconden Actieradius 513 km 629 km 528 km Prijs 41.990 euro 49.990 euro 56.990 euro

Je kan de Tesla Model 3 Performance nu bestellen, dan is ‘ie er naar verwachting zo rond juni 2024.