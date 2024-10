BMW iX3 niet meer te bestellen

De Neue Klasse laat nog even op zich wachten maar een nieuwe BMW iX3 bestellen kan inmiddels niet meer. Hij is uitverkocht.

Nou zo goed als uitverkocht dan. Dat zit zo. De BMW iX3 is enorm succesvol en dus stopt BMW ermee. Nou ja niet nu, maar in het tweede kwartaal van 2025 is het einde productie voor de BMW iX3.

Alle productieplekken tot die tijd zijn echter inmiddels gevuld en dus neemt het merk uit München geen nieuwe orders meer aan. Je kunt de BMW iX3 niet meer bestellen. Inmiddels is de auto uit de configurator verdwenen en kun je alleen nog maar voorraadmodellen aanschaffen.

Enorm succes

Toch lijkt het wat vreemd want de auto is een behoorlijk succes. Sowieso doet BMW het hartstikke goed met de verkoop van zijn EV’s. Waar concurrent Mercedes-Benz 93.400 elektrische auto’s in de eerste helft van 2024 verkocht en Audi 76.657 stuks, “deed” BMW er gewoon 179.554 zo lezen we in het AD. Dat is dik meer dan de twee concurrenten bij elkaar.

Van dit totaal is een flink percentage de BMW iX3. Waarom kun je de BMW iX3 dan niet meer bestellen en slacht het merk de kip met de gouden eieren?

De BMW iX3 is verouderd

De BMW iX3 is de oudste EV in het aanbod van BMW. Hij is er al vier jaar in deze hoedanigheid en daarmee is de auto gewoon verouderd. Met zijn 460 kilometer actieradius en 286 pk was de auto bij introductie een pionier en is uitgegroeid tot een bestseller.

De opvolger van de iX3 wordt de Vision Neue Klasse X en dat moet een nieuw tijdperk in de elektrische BMW’s gaan inluiden. Krachtige batterijen, nieuw design en efficiëntere aandrijflijnen.

Made in China

Die nieuwe auto gaat overigens van de band rollen in Hongarije. De huidige iX3 komt uit de BMW fabriek in China. Met de nieuwe importtarieven van tante Ursula wordt de vier jaar oude auto ook niet bepaald goedkoper. Kortom tijd om de bestellingen stop te zetten en uit te kijken naar de opvolger van de BMW iX3!