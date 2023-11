Hoe laat je een Lynk&Co rijder schrikken

De enige keuze is normaal blauw of zwart, of je doet een beetje gek zoals hier

Tijdens een meeting bij de lokale Lynk & Co hub in Milaan werd gisteren de auto onthuld zoals je hem op deze pagina ziet. Tegenwoordig ben je niet meer klant bij een dealer, maar lid van een community natuurlijk. Dus naast yoga lessen en woke-verantwoord surprises knopen voor je hele kansenwijk wordt er ook op een andere manier geinspireerd.

Ditmaal waren de kleurrijke heren van Garage Italia Custom samen met kunstenaar David Sommariva aan de slag gegaan. Het resultaat is een interpretatie van de 01 zoals wij er duizenden zien rijden voor de straat en die bij sommigen (schuldig!) ook gewoon voor de deur staat, maar die je normaal in saai (?) blauw of zwart ziet.

This initiative explores the impact and potential of new technologies, with a focus on augmented reality (AR), for the coming future. Garage Italia Custom over de aangepakte 01

Mijn oordeel over kunst zal ik hier achterwege laten. Ik heb het idee dat deze versie prima zijn opwachting kan maken virtueel in een game die hier thuis door junior gespeeld word op de bank. Of ik er mijn blauwe exemplaar mee zou willen uitdossen? Eerlijk gezegd vind ik Hotwheels iets meer voor in een doosje in een laadje voor later. Van mij mag het virtueel blijven.

Maar het is opvallend, daar kan ik niets tegenin brengen. Je kunt je helaas nog niet melden voor deze uitvoering. Ik weet ook niet of het nu het inmiddels flink duurdere sharing concept van Lynk nou verder brengt. Opvallend zou het wel zijn.

Kijken jullie nog even naar deze beelden dan bel ik ondertussen nog een keer naar de Lynk & Co helpdesk om te vragen wanneer we nou eindelijk een afspraak gaan maken voor de winterbanden, ze hebben immers al een paar weken geleden die € 450 ontvangen, maar een afspraak maken om ze erom te gooien is blijkbaar lastig..