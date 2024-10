Mercedes-Benz, Nissan en Volkswagen verlieten Rusland na de inval in Oekraïne, Chinese autofabrikanten vullen de lege autofabrieken.

Toen de Voldemort van het Kremlin besloot de grens met Oekraïne over te trekken wisten bedrijven uit het westen niet hoe snel ze moesten vertrekken uit Rusland. McDonald’s, Starbucks, Ikea en ook automerken trokken de deur achter zich in het slot.

Zo ook Mercedes-Benz, Nissan en Volkswagen. Die bouwden hun activiteiten af en lieten de fabrieken leeg achter in het land van Putain.

De Chinezen vullen de autofabrieken in Rusland

Waar de leegte bij de fastfoodketens is opgevuld door lokale alternatieven die hetzelfde serveren, de autofabrieken staan al even leeg. Tot nu dan, want het Chinese Chery neemt de autofabrieken in gebruik om onder andere de Chery Tiggo7 te gaan afbouwen.

Hier in Nederland kennen we het merk niet, maar bijvoorbeeld in Italië rijden massa’s auto’s rond van het merk DR. Dat zijn Chery auto’s met een andere badge. Overigens wordt daar ook mee gerommeld, want recent kreeg het merk nog een boete van de Italiaanse overheid.

Om importtarieven te omzeilen werden ze namelijk zonder badges naar Italië verscheept. Daar ging de badge erop en voilà, geassembleerd in Italië. Daar trapte de Italiaanse overheid niet in. Maar dat terzijde.

Importtarieven

Die importtarieven spelen hier ook een rol namelijk. Om importtarieven in Rusland te omzeilen is het handiger om de Chinese auto’s in Rusland in elkaar te zetten. Nou ja, het laatste beetje moet nog, meldt Reuters. Of het hier ook alleen gaat om badges plakken vermeldt het persbureau overigens niet.

In ieder geval zegt Reuters dat die laatste assemblage plaatsvindt in de leegstaande fabrieken van de eerder genoemde vertrokken merken. Het merk is nu al goed voor 20 procent van de personenauto markt in Rusland en hoopt dit marktaandeel op deze manier te kunnen behouden.

De Chinezen zijn echte opportunisten, maar op zich kunnen de Russen ook wel wat hulp gebruiken in de autoindustrie. Als ze het zelf moeten regelen dan komen ze met auto’s die pijn doen aan je netvlies…