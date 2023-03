Het zou kunnen dat Max Verstappen merkt dat er problemen zijn aan zijn Red Bull. Anders zou hij toch wel zeggen dat hij makkelijk gaat winnen in Saudi-Arabië? Toch?

De eerste Grand Prix van het jaar was voor de meeste Nederlandse fans een groot feest. Hun idool Max Verstappen won de race met twee vingers in de neus en luisterend naar een leuke podcast en wat er achter hem gebeurde interesseert deze mensen toch niks. Want het is Max, Max, Max en verder niks.

Maar voor hen zal het misschien iets anders worden komend weekend. Max Verstappen heeft namelijk gezegd dat het dit weekend niet zo makkelijk zal gaan als in Bahrein. Betekent dit dat hij problemen heeft? We zijn benieuwd.

Problemen voor Max Verstappen?

De kwaliteitspublicatie Racingnews365 heeft namelijk het volgende opgetekend uit de mond van ‘onze’ Max. En daar zegt hij het zelf, het wordt niet zo als de vorige race.

“Na een geweldige start in Bahrein verwacht ik niet dat ons in Djedda een makkelijk weekend te wachten staat. Het is een compleet ander circuit en de auto moet hier snel zijn. Toch denk ik dat het voor ons mogelijk is om hier een snelle wagen te hebben.” Max gooit de zandzakken alvast aan boord

Kortom, Max dekt zich alvast in en zorgt ervoor dat het in elk geval de dagen voorafgaand aan de race spannend wordt. Want we weten natuurlijk allemaal al precies hoe dit gaat aflopen. Jij niet? Jij ook, let maar op.

Max is in de eerste drie vrije trainingen niet de snelste en hetzelfde geldt voor de eerste twee kwalificatieronden. Pas in Q3 geeft hij vol gas en de dag erna rijdt hij van pole in 5 ronden 5 seconden voor de nummer 2. Na 10 ronden en 10 seconden voorsprong zegt zijn team dat hij de banden moet sparen en zo cruist hij weer extreem makkelijk naar overwinning nummer 2.

Problemen voor Max Verstappen… Neem iemand anders in de maling!