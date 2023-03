Olieprijs schiet omhoog, benzine straks weer veel duurder?

Meestal wel hè? Als de olieprijs stijgt, zie je dat meteen terug aan de prijs van de benzine…

Het wordt steeds minder leuk om een autoliefhebber te zijn. Ja, als je een ouwe Ferrari hebt gekocht om neer te zetten in je garage om alleen maar naar te kijken misschien wel, maar niet als je ook van rijden houdt. Dan wordt het namelijk onbetaalbaar.

We hadden het er laatst al over, betalen naar gebruik. Da’s een plannetje dat er gelukkig nog niet door is, maar autorijden echt onbetaalbaar maakt. Maar tot die tijd hebben we ‘gelukkig’ altijd nog de schreeuwend hoge prijs van benzine en diesel, En het lijkt erop dat die heel gauw weer gaat stijgen.

Olieprijs omhoog, benzine duurder

De olieprijs zit namelijk weer flink in de lift. Deze keer is het niet -direct- de schuld van malle Ome Vladje met zijn speciale militaire operatie, maar van Irak. Dat land wil namelijk controle houden over Koerdische olie die door de regio wordt getransporteerd en heeft de doorvoer daarom geblokkeerd.

Dat resulteerde in een stijging van 5% van de olieprijs. En je weet, bij een daling van die prijs duurt het weken voordat je er iets van terug ziet bij de pomp, maar bij een stijging gaat de prijs van benzine meestal direct omhoog.

Zo ook vandaag, de adviesprijs voor een litertje benzine is meteen gestegen naar €1,96. Oké, geen 5%, maar wel meteen een lekkere stijging. Hoe het de komende dagen gaat is afwachten, maar reken er niet op dat de prijzen snel weer gaan dalen.

Dus, tipje van ons, rij met een heleboel jerrycans naar de witte pomp langs de provinciale weg, tank ze vol en geef Irak -en al die anderen- een lekker dikke middelvinger.

Of ga voortaan met de fiets, dat kan ook.