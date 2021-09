Heeft Mercedes een Zandvoort-probleem met de motor?

De F1 bolides van Mercedes worden de laatste jaren vaak omschreven als een soort onverwoestbare tanks. Maar heeft Mercedes nu toch een probleem met de motor op Zandvoort?

Een auto met Mercedes-krachtbron die stilvalt in de F1 was jarenlang een zeldzame aanblik. Met name bij Lewis Hamilton leek de auto niet stuk te kunnen. Als het dan al eens gebeurde dat een Mercedes power unit rook voortbracht, was dat het geval bij Valtteri Bottas of bij een van de klantenteams. Op zich is dit ook logisch. De krachtbron die Mercedes voor het hybride-turbotijdperk ontwikkeld heeft was aanvankelijk zo ontiegelijk veel beter dan waar de rest mee kwam, dat ze ‘m fors konden terugschroeven en alsnog konden winnen.

Ooit was dat anders. In het V10 tijdperk, voordat de toerenlimiters kwamen, gingen de Mercs regelmatig plof. Kimi Raikkonen heeft er nu nog steed nachtmerries van. Maar Mercedes moest qua power mee met Ferrari en BMW. Dat betekende destijds circa 20.000 toeren per minuut maken en dan ging het wel eens mis. Nu Honda, Renault en Ferrari hun leven gebeterd hebben in deze moderne F1, worden de marges bij Mercedes noodgedwongen ook weer wat krapper.

Gisteren gingen twee Mercedes-motoren plof. Eerst was Sebastian Vettel de klos in zijn Aston Martin Mercedes. Daarna trof het lot niemand minder dan Lewis Hamilton himself in de tweede vrije training. Los van de verloren mogelijkheid om data te verzamelen, was het (nog) geen groot probleem. Op de vrijdagen worden over het algemeen motoren uit de poule gebruikt die al wat ouder zijn.

Toch neemt Mercedes de zaak achter de schermen uiterst serieus, zo ondervond Autosport.com. De kwaliteitspublicatie bericht dat alle klantenteams van Mercedes op het hart gedrukt zijn ‘zo vers mogelijke motoren’ te gebruiken voor de rest van dit raceweekend. Het fabrieksteam zal dat zelf vermoedelijk dus ook zo aanvliegen. Op de achtergrond gaat men uitzoeken of en waarom er een Zandvoort-probleem met de krachtbron kan zijn.

Op zich is dit (voor nu) een redelijk triviale zaak. Toch gooit het bij sommige coureurs en teams de plannen een beetje door de war. De volgende race is namelijk op Monza. In deze hogesnelheidstempel telt elke pk meer of minder extra zwaar. Veel teams hadden dus bedacht een verse unit te sparen voor de race in Italië. Voor zover sommigen die luxe nog hadden, is die nu verdwenen. Je weet maar nooit wat voor invloed dat heeft. Het kan allemaal net het verschil maken in de hete strijd die de F1 is dit jaar…