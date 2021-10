Red Bull bijt zich vast in krachtige Mercedes motor

Red Bull laat niet los, maar bijt zich juist vast in de krachtige motor van Mercedes.

Sinds het begin van het tweede turbotijdperk in de F1, heeft Mercedes een enorm voordeel in handen gehad. De turbotor die Mercedes in de voormalige fabriek van Ilmor bouwt, bleek in 2014 overduidelijk veel beter dan die van Renault en Ferrari. Velen dachten dat Honda in 2015 met de overtreffende trap zou komen met een jaar extra ontwikkelingstijd. Doch de Japanners sloegen de plank op onnavolgbare wijze mis. In plaats van een VTEC-bom, bouwden ze een GP2 engine.

Inmiddels weten we wat echte fans al jaren bevroedden: de motor van Mercedes was zó goed, dat Mercedes ‘m zelfs een beetje kon terugschroeven. Dan nog konden ze de kampioenschappen makkelijk aan elkaar rijgen. Pas in 2019 veranderde de zaak een beetje. De regels omtrent hoeveel olie je mocht verbranden, werden gewijzigd. Tevens werd de partymode uiteindelijk verboden. Die dingen werden als nadelen gezien voor Das Haus. Maar daarnaast had Ferrari vooral ook een handige loophole in het reglement gevonden. Het Italiaanse raspaard ging opeens als een kogel op rechte stukken.

Toen het peerd teruggefloten werd, was Mercedes echter weer gewoon oppermachtig. Dit jaar heeft Honda echter de zaakjes eindelijk op orde. Tot de race in Silverstone, meenden velen zelfs dat de Honda-tor zes jaar later dan verwacht eindelijk de beste van het veld was. Waar of niet, sinds Silverstone is alles weer anders, aldus Red Bull.

Het vermogensvoordeel lijkt nu namelijk weer bij Mercedes te liggen. Dit zie je niet alleen door betere prestaties van Mercedes zelf, maar ook aan de opleving van met name McLaren en Williams. De Oostenrijkers zijn er niet helemaal van overtuigd dat dat allemaal kosjer is. Ze zijn overigens niet de enigen. Ook bij Ferrari heeft men bepaalde verdenkingen. Mercedes zou rommelen met de temperatuurmeting bij de inlaat van de cilinders. Opvallend genoeg is dit geen geheel nieuwe gedachte.

De sensors in kwestie, zitten er namelijk pas sinds 2018. Toen is in het reglement opgenomen dat de temperatuur bij de inlaat van de motor 10 graden warmer moet zijn dan de omgevingstemperatuur. Koelere lucht betekent meer zuurstofmoleculen per volume-eenheid lucht, daarmee meer peut die je per slag van de cilinder kan verbranden en dus meer potentiële power. Het koelen van de lucht levert zodoende dus ook potentiële vermogenswinst op.

De bulten op de motorkap van de teams met Mercedes-motor, hebben de verdenking bij completdenkers verhoogt dat Mercedes een trucje uitvoert met de plenumkamer om de temperatuur en/of de temperatuursensor te manipuleren. Maar ja, die bulten zitten er bij Mercedes, Aston Martin, McLaren en Williams al vanaf het begin van het jaar op. En de FIA heeft onlangs geoordeeld dat de motor van Mercedes ‘gewoon’ legaal is.

Voor Red Bull is de kous desalniettemin nog niet af. Bij Auto-Motor-und-Sport laat teambaas Christian Horner optekenen dat men verder op zoek gat naar wat Mercedes precies uitvoert. Horner is er namelijk van geschrokken dat Mercedes in Turkije op het rechte stuk sneller was zonder DRS dan Red Bull mét DRS.

Mercedes heeft al aangegeven dat het niks veranderd heeft aan de motor sinds het begin van het jaar. Het team heeft daarbij villein aangegeven dat men het fijn vindt dat Red Bull aandacht en energie aan dit issue besteedt. Die energie kan het namelijk niet aan andere dingen besteden. Wat denk jij, moet Red Bull zich focussen op zichzelf? Of kunnen ze de titel sowieso vergeten als Mercedes niet afgeremd wordt? Laat het weten, in de comments!