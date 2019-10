Jos en Tom zeggen: Max moet weg

We hebben er twee woorden voor: paniek en voetbal. Of is dat één woord, nou ja, de strekking is weer duidelijk.

Het kan snel gaan, maar dan hebben we dit keer even niet over weergaloos Max Verstappen zijn bolide over de baan stuurt. Of hij talent heeft staat niet ter discussie, maar of Red Bull de beste plek is om kampioen te worden wel. Tenminste dat is nu zo, net voor de zomerstop hing de vlag er heel anders bij, Max kon wellicht kampioen worden. Met een beetje geluk zou Max het kampioenschap nog moeten kunnen pakken, vooral als je dagdroomt over nog meer malheur bij Mercedes. Het zou toch even anders lopen.

Traditioneel is het land Italië dicht voor zaken in de maand augustus, behalve iedereen die blije Nederlanders met hun caravan opvangt in Toscane natuurlijk. De rest van Italië viert ook vakantie, het liefst in een lido aan de kust. In Maranello is er schijnbaar hard doorgeklust, want Ferrari kwam ijzersterk terug na de zomerstop. Het is niet eens de meer seniore Vettel (paar keer wereldkampioen met een Red Bull trouwens), maar het aanstormende talent LeClerc die al vier races op rij laat zien dat hij de nieuwe baas is. Onthoud dat overigens nog even, we komen er zo op terug.

Jos Verstappen was er in Peptalk vrij duidelijk over: “Ik maak me serieus zorgen over volgend jaar”. De ambities om 2020 wereldkampioen te worden met Red Bull verdwijnen net zo snel als ze verschenen. Tijdens de GP’s van Singapore en Rusland kon Max de Ferrari’s en Mercedessen niet bijbenen en dat baart Verstappen senior zorgen. Hopelijk is het ook een stuk tactiek om de druk er bij Red Bull en Honda op te houden, want het is nog wel wat vroeg om de handdoek al in de ring te gooien.

De door Honda gesponsorde Tom Coronel doet er nog een schepje bovenop, hoe lyrisch hij was over Honda, nu moet Max toch echt naar Ferrari. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want die hebben al een jong talent met de naam LeClerc. Het lijkt me niet dat ze in Maranello nu perse nog op de Max Verstappen clan zitten te wachten. Dat Vettel een keer gaat verkassen is niet moeilijk te voorspellen, maar het lijkt ons sterk dat Max dan bovenaan de lijst van kandidaten staat.

Mercedes dan maar? Als je naar de verhouding Hamilton en Bottas kijkt, dan zie je daar toch een klein stukje hiërarchie. Het zijn subtiele signalen, zoals dat Bottas vooral achter Hamilton aan hoort te rijden, maar toch. Hoe zou Max Verstappen daar tussen passen?

Voorlopig is er dus geen betere plek voor Max, een stap naar McLaren (die Mercedes motoren gaat gebruiken) is ook een gok. Het schip naar Frankrijk is subtiel de hens ingegaan en Renault doet het ook niet echt veel beter, dus voorlopig is de beste gok voor Max: blijven zitten. Of niet?