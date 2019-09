Nee, deze Bentley Continental GT heeft geen schade

Al lijkt het misschien wel zo.

Wil je echt iets persoonlijks voor je auto en moet het nog artistiek verantwoord zijn ook, dan zit er niets anders op dan een kunstenaar inschakelen. Met een paar vegen gaan ze los op de auto en hoezee, een nieuw kunstwerk is daar.

Een snelle blik op deze Bentley Continental GT en je zou bijna denken dat de Brit door een vieze plas is gereden. Niets is minder waar. De opvallende vegen op de auto zijn aangebracht door kunstenaar Katrin Fridriks. Deze abstracte schilder noemt het de Speed of Light – Commander.

Wie het kunstwerk in het echt wil zien moet in Londen zijn. De aparte Bentley staat momenteel geparkeerd in de showroom van Jack Barclay Bentley in de Britse hoofdstad. Wees er wel snel bij, want deze Continental GT verdwijnt 7 oktober weer uit de dealer.

De kunst op deze auto is een samenwerking tussen Fridriks en de dealer uit Londen. Jack Barclay Bentley is de oudste Bentley-dealer ter wereld. Omdat het om handwerk gaat is er geen bepaalde symmetrie te ontdekken in de styling. De ene zijkant van de Continental GT oogt daarom anders dan de andere kant. Na de tentoonstelling zal de Bentley een nieuw onderkomen krijgen in de JD Malat Gallery te Londen.