Heet! Alfa Romeo gaat nieuwe sportauto’s maken!

De baas van Alfa Romeo bevestigt dat ze met speciale sportauto’s als projecten willen komen, veelal gebaseerd op oude modellen. Heet!

Er gaat toch altijd iets branden in het petrolhead-hart als Alfa Romeo ter sprake komt. Het is zo’n merk waar vooral passione en emozione er voor zorgt dat het een onsterfelijk fenomeen is in de autowereld. Dat terwijl het qua product line-up allemaal niet echt geweldig is momenteel. De Giulia, Stelvio en kersverse Tonale zijn leuke auto’s, maar Alfa Romeo heeft geen sportauto’s meer in hun line-up.

Alfa Romeo sportauto’s

Want ook daar maken ze de petrolhead vaak blij mee. Gelukkig is daar Jean-Philippe Imparato, de baas van Alfa. Die zegt dat er nieuwe sportauto’s aankomen van Alfa Romeo! We moeten er wel gelijk bij zeggen, ze richten zich vooral op een paar speciale projecten, one-offs zo je wil.

Heritage

Goed nieuws voor sentimentele Alfisten: de inspiratie gaat komen van oudere designs. Imparato zegt dat onder meer de Spider Duetto en de Tipo 33 op tafel liggen om de ontwerpen te verzorgen. De Alfa-baas voegt verder toe dat het hoofd nog vol met ideeën zit. “Loop een rondje door het Alfa-museum en je snapt ongeveer wat we allemaal kunnen gebruiken. Zo veel potentieel.”

One-offs is dus leuk voor de posters, maar betekent dit ook nieuwe Alfa Romeo sportauto’s voor stervelingen? Dat wordt later concreet. Er moet eerst gekeken worden hoe en wat met als ‘olifant in de kamer’ elektrificatie, zo zegt Imparato het. Of het dus EV’s worden met een mooie koets of dat er een nieuwe V8-motor in ontwikkeling is, je weet het maar nooit. Afwachten, dus. (via Autocar)