HEET! Dit is de nieuwe vriendin van Daniel Ricciardo

De honingdas heeft een nieuwe prooi te pakken.

Daniel Ricciardo is momenteel hot property in de F1 paddock. Nadat de Ozzie jarenlang vast zat aan zijn contract bij Red Bull, is hij dit jaar eigenlijk voor het eerst in staat om zelf te bepalen bij welk team hij zijn handtekening zet. De goedlachse Ozzie is dus zo vrij als een vogeltje. Of toch niet?

Verschillende kwaliteitspublicaties melden namelijk dat Danny Ric gekozen heeft voor wat vastigheid in zijn leven, in de vorm van een nieuw dinnetje. De man uit Perth staat er sowieso niet om bekend het James Hunt-leven te omarmen en zonder scrupules het ene na het andere hert uit elkaar te trekken: jarenlang bleef de olijke Ozzie trouw aan zijn high school sweetheart Jemma Boskovich. Eind 2016 ging dat echter fout. Awwww.

DR3 vult de leegte in zijn leven nu naar verluidt op met Annemarie Horbass. Deze 24-jarige Duitse eventmanager werkt voor Eventureline, een organisatie die door Red Bull vaak wordt ingeschakeld rondom races om petjes te verkopen en dergelijke. Ze staat hier rechts op de foto.

Annemarie dook al feestende op in een video op Instagram naast Daniel Ricciardo in een Monegaskische nachtclub, nadat de teamgenoot van Max Verstappen de race in het Prinsdom gewonnen had. De Daily Mail dook daarna diep in de materie en kreeg bevestigd dat DR3 en Annemarie daadwerkelijk aan het daten zijn, al zouden de zaken nu nog gewoon casual zijn. De video in kwestie is nu om een of andere reden van het web gehaald, maar deze foto is een screencap. Gezelligheid.

Op de site van Eventureline is duidelijk meer bewijs te vinden dat Annemarie daadwerkelijk de nieuwe vlam van Ricciardo is. Je ziet namelijk onmiskenbaar dat ze een knappe brunette is, net als Ricciardo’s vorige vriendin Jemma.

Puik wark van de Ozzie?