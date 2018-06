Vergelijking tussen Max en Gilles leidt tot grote woede

Ruh Roh...

De ontiegelijk saaie race van zondagavond op het Île Nôtre-Dame in Canada (verslag) stond mede in het kader van de veertigste verjaardag van de eerste F1-race op het circuit in 1978. Die race vormde de doorbraak van racelegende Gilles Villeneuve. Tot op dat moment was Gilles eigenlijk de mindere geweest van teamgenoot Carlos Reutemann, maar uitgerekend voor eigen publiek scoorde hij zijn eerste zege in de koningsklasse. Het legitimeerde het buitengewone vertrouwen dat Enzo Ferrari stelde in de Canadees, die zijn monteurs af en toe tot waanzin dreef dankzij zijn vele crashes en wilde rijstijl.

Voorafgaand aan de race van zondag deed Gilles’ zoon Jacques een demorun met de Ferrari 312 T3 van zij pa. Ongetwijfeld maakte dit de nodige emotie los bij de wereldkampioen van 1997 en het raceminnende Canadese publiek. Winnaar Vettel die -voor degenen die het niet weten- eveneens voor Ferrari rijdt, refereerde er herhaaldelijk aan na zijn overwinning in de race. Helaas deed de altijd emphatische Niki Lauda daarna hetzelfde, door Gilles te vergelijken met Max Verstappen.

Misschien bedoelde de Oostenrijker er wel niks verkeerds mee. Immers is Max nog altijd dé rijzende ster in het F1-veld. Bovendien zijn de oppervlakkige parallellen duidelijk. Beiden zijn wild, snel en compromisloos in het duel (video). Maar tegelijkertijd claimde de drievoudig kampioen onlangs nog dat ‘Max een nieuw brein nodig heeft’. Iets dat we onmogelijk als een compliment kunnen beschouwen. Bij Jacques Villeneuve, die ook niet per se de grootste fan van Verstappen is, viel de vergelijking dan ook volstrekt in het verkeerde keelgat. Bij Le Journal de Montreal liet de jongere Villeneuve optekenen:

Ik heb gehoord wat Lauda heeft gezegd en ik vind het echt een belediging. Waarschijnlijk heeft Lauda er nog steeds problemen mee dat hij plaats moest maken voor mijn vader bij Ferrari. Mijn vader nam veel risico’s, maar hij leerde altijd van zijn fouten. Tevens had hij veel respect voor zijn collega’s. Dit alles zie ik niet terug bij Verstappen.

Een paar dingen die Jacques zegt zijn direct opvallend. Ten eerste wordt algemeen aangenomen dat Lauda helemaal niet weg moest bij Ferrari aan het eind van seizoen 1977, maar dat hij zelf zijn biezen heeft gebracht omdat hij klaar was met Enzo. Ten tweede stond Gilles tot aan het trieste einde van zijn carrière bekend als een man die (teveel) risico op bleef zoeken, dus van leren van fouten is hooguit gedeeltelijk sprake. Ten derde is dit alles weer een keiharde sneer naar onze Max en dat mag eigenlijk niet. Enfin, volgens moderne goeroe’s heeft iedereen recht op zijn eigen emoties, niet?