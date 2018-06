Gerucht: Red Bull gaat in zee met Honda, Ricciardo blijft

Insiders hebben Duitse speculaas gemaakt. Schmeckt sehr gut.

Het Duitse Speedweek claimt zacht bewijs te hebben dat er een aantal knopen doorgehakt zijn bij Red Bull Racing. Al enige tijd houden twee vraagstukken rondom het topteam de paddock bezig. De eerste betreft de motor waarmee de rode stieren volgend jaar aan de start verschijnen, de tweede de rijdersbezetting. Max is vastgelegd tot en met 2020, maar Daniels contract loopt na dit jaar af, waardoor de Ozzie voor een nieuw avontuur zou kunnen opteren.

Hoe serieus het we moeten nemen weten we niet, maar bij Speedweek denken ze dat Red Bull voor Honda kiest. Ricciardo zou echter ‘gewoon’ bij het team blijven. Eerder gaf teambaas Christian Horner al aan dat de beslissing voor de motor omstreeks de Grand Prix in Canada genomen zou worden, dus wat dat betreft zou het kunnen kloppen. Een ‘insider’ heeft journalist Gerhard Kuntschik naar verluidt toevertrouwd dat men van mening is dat de Honda-PU volgend jaar de Renault-PU zal overtreffen. Vroeger zouden we dit als zoete koek aannemen van een Germaan, immers ma(a)k(t)en ze bij onze oosterburen geen grappen. Maar in deze dagen van sjoemelgate is niks meer zeker. En laten we eerlijk zijn: de naam Kuntschik klinkt alsof ‘ie verzonnen is.

Enfin, zeker is in ieder geval wel dat Helmut Marko bevestigd heeft dat de renstal bij de thuisrace in het Oostenrijkse Spielberg een en ander uit de doeken zal doen. Toevallig valt Ricciardo’s 29ste verjaardag ook in dit raceweekend. De zevenvoudig Grand Prix winnaar krijgt op 1 juli naast een stukkie taart dus wellicht ook een stukkie papier om te ondertekenen…

Stiekem hoop ik zelf nog steeds dat de geruchten niet kloppen, althans voor wat betreft Danny Ric aangaat. Ik zie ‘m liever voor Ferrari uitkomen volgend jaar. Aan de andere kant krijgen we op deze manier waarschijnlijk wel nóg een jaar Kimi bij Ferrari, want no way dat die conservatieve Italianen na één jaar al Leclerc naast Sebbie plaatsen.