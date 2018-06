Trekauto van het jaar-award brengt verrassingen

Het is dit jaar namelijk geen SUV. En dat is niet het enige.

Nederlanders en caravans zijn al jaren onlosmakelijk verbonden. Daarbij hoort uiteraard een auto die zoveel gewicht kan trekken zonder dat een kleine heuvel al een te groot obstakel is. Je zou zeggen dat de beste trekauto daarom een SUV of crossover is. En dat klopt: de Skoda Kodiaq, Volkswagen Passat Alltrack en Skoda Octavia Scout doen het goed in de Tow Car of the Year Awards. Wat dat betreft is de winnaar van dit jaar een beetje apart.

Het is namelijk de BMW 5-Serie Touring (rijtest). Als beste trekker uitgevoerd in 520d xDrive Touring M Sport-verpakking. Waarom het goodiepakket van M Performance aangevinkt moet zijn wordt niet duidelijk, maar een dieselaangedreven BMW met vierwielaandrijving is op papier natuurlijk een goede keuze. In de praktijk geldt dat dus ook. Mogen we het testpanel geloven, dan was het met de hakken over de sloot voor de Fünfer, maar een overwinning is een overwinning.

Waar in de lichtere klassen vooral gescoord wordt door Skoda met de Superb en Octavia 2.0 TDI, boeken de Peugeot 5008, BMW 520d en Land Rover Discovery de overwinningen in de zwaardere klassen. Voor ultralicht trekwerk is een VW Polo een goede optie, voor zuinig trekken moet je voor de Hyundai i30 CRDi Estate gaan. De beste familie-SUV om mee te trekken is de auto van het jaar: de Volvo XC40.

In de laatste categorie is de winnaar verrassend. Hier wordt gekeken naar de beste trekauto die niet op diesel loopt, for future references. De beste benzinetrekker is… tromgeroffel… de Kia Stinger GT!

De GT Coupé van Kia (rijtest) is wellicht niet je eerste associatie met een trekauto maar de benzinemotoren leveren puik werk. Helaas niet de 3.3 liter V6, maar de tweeliter overtuigt voor TCotY.

Zoek je dus een nieuwe auto en wil je specifiek dingen ermee trekken, dan zijn dit je go-to auto’s. Ter overzicht luidt de gehele lijst: