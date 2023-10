Heet! Nieuwe kleur voor Tesla Model S onthuld

Meer personalisatie voor de Tesla Model S (en X) in de vorm van een gloednieuwe kleur, hoezee!

De verkopen van de Tesla Model S in Nederland zijn een beetje ingekakt. De grote sedan van Tesla heeft zijn impact zeker gemaakt van 2013 tot en met 2019, maar dankzij het vervallen van lage bijtelling en subsidies voor auto’s in deze prijsklasse is het nu slimmer en voordeliger om een Model 3 of Model Y te kopen. Maar je kan de Model S nog kopen in Long Range of Plaid-vorm, waarmee je ofwel een serieus groot rijbereik krijgt ofwel de op één na snelst sprintende sedan ter wereld.

Kleur

Voor kleurfanaten heeft Tesla niet bijster veel opties. De basis is er, maar voor de fans van betere opvallende kleuren valt Tesla vaak een beetje tegen. Zwart, wit, grijs is de standaard, er zijn een paar roodtinten geweest maar eigenlijk nooit tegelijk en een blauwe mocht ook nog. Een Individual-esque programma kan je vergeten en geel, groen of oranje heeft Tesla nog nooit geleverd. Dan moet je zelf aan de slag.

Nieuwe kleur

Groot nieuws dus als Tesla een heuse nieuwe kleur aankondigt voor de Tesla Model S! We hebben voor het dramatisch effect de headerfoto even naar zwart/wit gefotoshopt, maar dat was eigenlijk niet nodig. De nieuwe kleur is namelijk… tromgeroffel… Stealth Grey.

Stealth Grey

Goed, nou moeten we ook wel toegeven dat Tesla de kleur ook met weinig bombarie onthulde met een X-berichtje van één zin en dat je hem dus nu kan configureren. Stealth Grey dus. Dat is inderdaad donkergrijs. Zoals Tesla dan meestal doet, we hadden al donkergrijs, die kleur is nu niet meer te bestellen. Die kleur heette Midnight Silver, hieronder het vergelijk.

Midnight Silver Stealth Grey

Toegegeven, Stealth Grey lijkt zo op de foto’s wel wat gaver op de Tesla Model S. Er zit een lichte hint blauw, bijna paars in. Dat voegt wel wat meer diepte toe aan deze kleur, maar goed, het blijft grijs. De kleur is per direct te bestellen in de VS en Azië. Zonder meerprijs, net als elke andere kleur. Besef dus wel even dat knalrood of een fraaie donkerblauw exact even veel kosten als dit grijs.

Nederland

In Nederland is Stealth Grey (nog) niet te bestellen, maar het lijkt evident dat wij de kleur op den duur ook krijgen. De Tesla Model Twitter is ook te bestellen in de nieuwe donkergrijze tint.