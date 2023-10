Gelekt! Nieuwe sportstoelen in de Tesla Model S

Deze nieuwe sportstoelen komen vermoedelijk naar de Tesla Model S.

De Tesla Model S gaat al meer dan 10 jaar mee. En in plaats van een compleet nieuwe auto onthullen kiezen ze er bij Tesla voor om het bestaande model te blijven verbeteren. Is in principe niets mis mee, op technisch vlak is de Model S alles behalve achterhaald. Dus waarom iets vervangen wat nog goed is. Laatst introduceerde het merk nog een nieuwe kleur op het model.

Wel kun je bestaande zaken verbeteren en dat is zeker iets dat Tesla doet. Zo krijgt de Tesla Model S een setje nieuwe sportstoelen. Dat zou je moeten kunnen opmaken op basis van deze gelekte foto via Reddit. De stoel zou niet alleen verkrijgbaar worden in een nieuwe Model S, maar je zou ook je bestaande Model S kunnen upgraden. Dat laatste is allicht afhankelijk van het bouwjaar. Dat is nog niet zeker.

Dat je de bestaande stoelen kunt vervangen voor deze nieuwe sportstoelen valt op te maken uit een eveneens gelekte foto uit de digitale handleiding van de Tesla Model S. Er staat in een hoofdstuk omschreven hoe je de oude stoel kunt vervangen voor de nieuwe.

De nieuwe sportstoelen voor de Tesla Model S hebben een langere hoofdsteun en in zijn geheel een nieuwere vorm. Het Plaid-logo is te vinden in een uitsparing onder de hoofdsteun. Het is daardoor veilig om te gokken dat de sportstoelen enkel verkrijgbaar zullen zijn voor de Tesla Model S Plaid. Maar zoals gezegd, wellicht kun je zelfstandig de stoelen aanschaffen en daarmee je bestaande Model S upgraden.

Op dit moment heeft Tesla zelf nog niets aangekondigd. Het is in elk geval weer een kleine, maar welkome verbetering. De Model S is niet de enige met een upgrade. Ook de Model 3 Performance krijgt nieuwe sportstoelen. Dat betekent dat straks de Model Y (de nog minder relevante Model X daargelaten) het enige model is van Tesla dat nog geen update heeft gehad. Dit model staat nog een facelift en eventueel een stoel upgrade te wachten. Maar ook op dat vlak is het nog muisstil.