Heftig: Tesla breekt in tweeën en richt ravage aan in Drents dorp

De EV is doormidden gebroken en vervolgens in miljoenen stukjes verspreid over de weg.
Het plaatsje Diever is vanmiddag opgeschrokken door een ongelofelijk heftig verkeersongeval. Vlak binnen de bebouwde kom van het dorp aan de straat Molenheide is een witte Tesla Model Y erg hard gecrasht. Het ongeluk ging zo hard dat de elektrische auto in tweeën brak.
De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, botste tegen een boom en kwam in meerdere delen op straat terecht. Er liggen brokstukken over de gehele weg. De EV is ongeveer op de C-stijl doormidden gebroken en over de lengte door twee gescheurd. Aan de afstand tussen de grote brokstukken te zien, is de klap en de snelheid erg groot geweest.
Van 80 naar 30 km/u
Rond het punt van de crash kom je het dorp binnen. De maximumsnelheid verandert er van 80 naar 30 km/u. Om weggebruikers extra af te remmen is er een wegversmalling op de klinkerweg.
De brandweer, ambulance en het Mobiel Medisch Team (MMT) kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De politie heeft direct de volledige weg afgesloten om de hulpverlening veilig te laten verlopen en om onderzoek te kunnen doen naar de toedracht van het ongeval.
In de Tesla zaten twee personen: een 85-jarige man en een 62-jarige vrouw. De vrouw wordt ter plaatse in de ambulance behandeld. Het tweede slachtoffer heeft de klap helaas niet overleefd. Dit bevestigt de politie.
Foto’s: NoorderNieuws
Reacties
sanderstline zegt
Das een Model Y ;-)
clemensa zegt
Inderdaad. De velgen geven het weg!
Bas Leesberg zegt
Goed gezien. We passen het aan.
GJZ zegt
Hard rijden, en waarschijnlijk glad wegdek anders kun je dit niet verklaren.
Door de klap is de batterij wat een belangrijk onderdeel van de crash structuur is weggeslagen
alfaqv zegt
Wauw, hoe hard moet je wel niet rijden om een auto zo in 2-en te breken? Of zou er wat mis zijn geweest met de structuur/chasis?
alfaqv zegt
Hoe hard moet je wel niet rijden om een auto zo in 2-en te breken? Of zou er wat mis zijn geweest met de structuur/ chasis? Ex-schade auto, niet goed gerepareerd?
Sterkte aan de nabestaanden.
Ultimora zegt
Ik hoop voor de familie dat de er uitgelezen kan worden hoe zo’n verschrikkelijke crash is ontstaan. Het maakt het verdriet natuurlijk niet minder, maar kan wel duidelijkheid geven over de toedracht.
Robert zegt
“De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg (…) De EV is ongeveer op de C-stijl doormidden gebroken en over de lengte door twee gescheurd.”
Hint: F = ½mv²
Ergo: de auto moet met een bloedsnelheid op die boom zijn geklapt.
vaakbenjetebang zegt
@Rrrobert: Strikt genomen: F = m * a, en U(k) = ½ * m * v². Doet niets af aan het feit dat er hier waarschijnlijk flink wat snelheid aan te pas is gekomen.
anthwan zegt
80 kmh? Mijn reet dit is minimaal met boven de 100kmh gebeurt.
ronaldotour zegt
Zeer waarschijnlijk weer een gevalletje het verkeerde pedaal intrappen, met een EV gaat de auto dan zonder aarzeling er vandoor.
ty5550 zegt
Vermoed het ook, denk dat iemand van 85 jaar niet snel voor de jol met een absurd hoge snelheid door het dorp vlamt
Flutterbear zegt
In tegenstelling tot een brandstofmotor die natuurlijk altijd de maximumsnelheid afdwingt.
Ironisch genoeg heeft juist Tesla een software update uitgebracht om dit gedrag te herkennen en voorkomen.
kniesoor zegt
Veilig op een elektrieke fiets rijden is vaak al een uitdaging voor bejaarden, in zo’n EV zijn ze helemaal een potentieel gevaar voor zichzelf en hun omgeving. QED. De uitkomst van deze klapperrr is wel triest, dat dan weer wel.
Bert zegt
Wat een flutconstructie, pfffff