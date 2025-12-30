Heftig: Tesla breekt in tweeën en richt ravage aan in Drents dorp

De EV is doormidden gebroken en vervolgens in miljoenen stukjes verspreid over de weg.

Het plaatsje Diever is vanmiddag opgeschrokken door een ongelofelijk heftig verkeersongeval. Vlak binnen de bebouwde kom van het dorp aan de straat Molenheide is een witte Tesla Model Y erg hard gecrasht. Het ongeluk ging zo hard dat de elektrische auto in tweeën brak.

De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, botste tegen een boom en kwam in meerdere delen op straat terecht. Er liggen brokstukken over de gehele weg. De EV is ongeveer op de C-stijl doormidden gebroken en over de lengte door twee gescheurd. Aan de afstand tussen de grote brokstukken te zien, is de klap en de snelheid erg groot geweest.

Van 80 naar 30 km/u

Rond het punt van de crash kom je het dorp binnen. De maximumsnelheid verandert er van 80 naar 30 km/u. Om weggebruikers extra af te remmen is er een wegversmalling op de klinkerweg.

De brandweer, ambulance en het Mobiel Medisch Team (MMT) kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De politie heeft direct de volledige weg afgesloten om de hulpverlening veilig te laten verlopen en om onderzoek te kunnen doen naar de toedracht van het ongeval.

In de Tesla zaten twee personen: een 85-jarige man en een 62-jarige vrouw. De vrouw wordt ter plaatse in de ambulance behandeld. Het tweede slachtoffer heeft de klap helaas niet overleefd. Dit bevestigt de politie.

Foto’s: NoorderNieuws