Nederlands circuit moet dicht na bikkelhard besluit van overheid

Het ruim veertig jaar oude circuit gaat ter ziele.

Als ze in Zandvoort dachten dat ze het lastig hadden, dan moeten ze eens gaan praten in Lelystad. Het Midland Circuit heeft geen last van lieve beestjes in de omgeving of buren die klagen over het geluid. Sterker nog, er komt een nieuwe buurman die nog veel meer lawaai gaat maken.

Het Midland Circuit in Lelystad werd in 1982 geopend. Sindsdien is het raceterrein uitgegroeid tot een grote, kleine oval en binnenbaan met vier tribunes eromheen voor 1.500 zitplaatsen. Daarnaast is er nog een motorcrossbaan, twee kantines en een wedstrijdtoren. Een volwassen raceomgeving kun je wel zeggen.

Het circuit is als een van de weinige 365 dagen per jaar geopend. Daar wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt door allerhande raceorganisaties. Op het Midland Circuit kom je allerlei raceklassen tegen: van minibikes en klassiekers tot stock car races en driftwedstrijden. Vlak ernaast zit ook nog een kartbaan en een modelautoracebaan maar die zijn van andere uitbaters. Aan al het racegeweld komt echter een eind.

Waarom moet het circuit dicht?

De reden ligt bij de Nederlandse regering. Er is besloten om Lelystad Airport uit te breiden om er de nieuwe F-35-straaljagers op te slaan. En die uitbreiding is vrij fors. Defensie heeft 150 tot 240 hectare extra nodig voor de krijsende jachtvliegtuigen. De uitbreiding begint in 2030 en moet tien jaar later afgerond zijn.

De grote uitbreiding van het gebied betekent dat tien woningen en bedrijven uit de weg worden geruimd. Hier vallen ook het Midland Circuit, de crossbaan en Kartcentrum Lelystad onder. De huidige uitbaters van het Midland Circuit reageren geëmotioneerd op het nieuws in een interview met Omroep Flevoland.

”Als wij geen vervangende locatie kunnen realiseren dan zullen er toch zeker veertig tot vijftig organisaties ter ziele gaan”, zegt eigenaar Fred Vowinkel. Zijn hele gezin zit vuistdiep in het circuitbedrijf en was van plan dat de rest van hun levens te doen. Nu hangt een racetoekomst aan een zijden draadje.

Een nieuw Midland Circuit?

Kan de familie en het circuit niet ergens anders terecht? Ja, maar ”een andere plek zoeken is één, maar om de benodigde vergunningen krijgen, en helemaal de vergunningen op de manier zoals we die hebben namelijk dat we 365 dagen per jaar het circuit mogen gebruiken, dat is wel lastig”, legt Vowinkel uit.

Toch gaan de Vowinkeltjes hier vol voor: ”We willen heel graag door. Jongelui beginnen hier met racen en groeien dan door naar een hogere raceklasse. Dit is echt een plek die nergens in Nederland zo is. Dit is gewoon een way of life.” Op de website van het circuit lezen we: ”De komende jaren gaan we gewoon door en in de tussentijd ontwikkelen we plannen voor een nieuw circuit!”

En het kartcentrum dan?

Het nabijgelegen buitenbaantje moet ook moven. Zij zijn al wat verder in de voorbereidingen voor de toekomst. Het kartcentrum deelt trots op Facebook het nieuws over het voortbestaan van het baantje. Je kunt tot minimaal 2030 op dezelfde locatie terecht om in de open lucht te karten.

”Tegelijkertijd zijn we actief op zoek naar een alternatieve locatie voor daarna, samen met de Gemeente Lelystad. […] We blijven investeren in onze faciliteiten en evenementen, waaronder nieuwe huurkarts in 2026 en twee 24-uurs races in het aankomende jaar.” De eigenaar van het kartcentrum sluit af: “We zijn dankbaar voor de support van de gemeente Lelystad en werken samen aan een toekomstbestendige oplossing.”

Foto’s: Midland Circuit Lelystad