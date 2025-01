Tesla breekt autonome belofte aan dik betalende klanten

Elon Musk is druk bezig de wereld te redden. Zo druk dat hij zijn beloftes aan dik betalende klanten, breekt.

Een nieuwe dag een nieuwe gebroken belofte van Elon Musk. Je wordt immers niet zo maar de rijkste man ter wereld. De beste man doet veel goede dingen, maar is soms ook wel wat horkig. Waar mensen met integriteit leveren bij underpromise and overdeliver, doet Musk immers vaak het tegenovergestelde. Al bijna tien jaar lang belooft hij nu dat ‘volgend jaar’ autonoom rijden mogelijk is. Tot nu toe is het zo ver niet gekomen.

15.000 pegels

Dat is best wel problematisch, want sommige klanten hebben tot maximaal 15.000 Dollar neergeteld voor de ’toekomstige’ functionaliteit. Dat zit zo: je kon het Full Self Driving package kopen, met de belofte dat Tesla het werkelijkheid zou maken en dan retroactief op je auto te installeren. Elon verkocht dit zelfs als een soort investering. Bij de tijd dat het werkend zou zijn, zou je je auto bijvoorbeeld kunnen inzetten als robo-taxi. Dat is dus rijk worden zonder iets te doen.

HW3 of HW4?

Inmiddels is echter helder dat Full Self Driving er nog (lang) niet is en dat dit ook niet meer mogelijk is met oudere Tesla chips. Tesla installeert inmiddels ‘HW4’ (hardware versie 4) in de nieuwste Tesla’s. Klanten met HW3 werd verteld dat ze een upgrade zouden krijgen en dat HW3 in eerste instantie in de praktijk verder zou zijn dan HW4. In de echte praktijk, loopt HW3 nu al fors achter op HW4. Sterker nog; het wordt al als feit aangenomen dat HW3 nooit geschikt zal zijn voor Full Self Driving (laat staan de eerdere versies). Toch weigert Tesla klanten die het Full Self Driving package gekocht hebben zelfs op de meest eenvoudige manier te compenseren.

Geen transfers

Dan hebben we het namelijk niet eens over restitutie, maar over het ‘behoud’ van het pakket bij aankoop van een nieuwe Tesla. Waarmee je in de toekomst dan alsnog, misschien ooit, autonoom zal kunnen rijden. Veel klanten pleiten er al langere tijd voor dat het Full Self Driving package niet aan een auto, maar aan een persoon wordt gelinkt.

Amnestie

Musk weigert dit echter te doen. Hoewel; ook weer niet helemaal. Tesla heeft klanten inmiddels al vier keer een ‘eenmalige kans’ geboden een nieuwe Tesla te kopen en dan het Full Self Driving package, mochten ze dat gekocht hebben, over te brengen op de nieuwe aanwinst. Musk noemde dit een ‘eenmalige amnestie’. Een goede manier om de vraag naar nieuwe Tesla’s een beetje op te voeren in periode’s dat het nodig is.

Bot

Zoals de Tesla-adepten van Electrek ondervinden, vallen andere klanten (zoals zij zelf) nu bot als ze hun dealer vragen het pakket over te plaatsen naar een nieuwe auto. Das pech, 15.000 Dollar weg. Met de introductie van de Model Y Juniper is er echter weer genoeg goed nieuws bij Tesla om deze negativiteit te overwinnen. Op naar de 1.000 Dollar per aandeel en daar voorbij!