Heiligschennis of geniaal? Er is nu een échte Porsche 993 Targa

En met échte 993 Targa bedoelen we niet dat deze auto door Porsche zelf is gebouwd. We bedoelen dat er eindelijk een 993 is met een echt Targadakje.

De Targa is altijd een bijzondere uitvoering van de 911 geweest. Het was geen echte cabriolet, maar wel jarenlang het enige ‘open’ alternatief voor een 911. In den beginnen natuurlijk ontwikkeld voor de Amerikaanse markt, waar cabrio’s zonder rolbeugel niet mochten.

Later werd de Porsche 911 Targa omarmd door een kleine schare liefhebbers, waaronder de Rijkspolitie. Die reden graag in de Targa rond omdat ze dan beter op de voorstoelen konden staan om het achteropkomend verkeer te waarschuwen voor gevaar.

Toen van de 930 ook een echte cabriolet op de markt kwam, bleef de Targa gewoon bestaan. Tot en met modelreeks 964 welteverstaan, daarna bleef alleen de naam. Want vanaf de 993 had de 911 Targa eigenlijk een groot glazen schuifdak dat niets met de ‘echte’ Targa te maken had. Dat zag Porsche uiteindelijk zelf ook in en met de 991 keerde ook de echte Targa weer terug.

Kreinzel maakt een ‘echte’ 993 Targa

De mensen achter het bedrijf Kreinzel vonden het al die jaren een gemiste kans. Ook een 993 hoorde wat hen betreft te worden uitgevoerd als echte Targa. Een mazzeltje dat Kreinzel zich bezig houdt met het ‘restomodden’ van auto’s, dus er kon gewerkt worden.

Met resultaat. Want hij is er nu, een ‘echte’ Porsche 993 Targa. Dat wil zeggen, de body van een 993, met het Targadak en de beugel uit de 964. Is het heiligschennis, of geniaal? Hoe dan ook, het ziet er -in mijn ogen- vet uit.

Niet alleen het dak van de 993 is aangepakt

Mocht je besluiten om voor zo’n 993 Targa te gaan, dan kun je vele kanten op. Je kunt ervoor kiezen om je eigen 993 in te leveren, die dan in ongeveer een jaar tijd wordt omgetoverd tot Targa. Maar je kunt ook Kreinzel voor de auto laten zorgen, mocht je te erg gehecht zijn aan je eigen 911.

Uiteindelijk krijg je onder meer een 3,6 liter boxer met 315 pk, een electronisch verstelbare ophanging, nieuwe remmen, Fuchs velgen, moderne stoelen, een volledig lederen interieur en moderne audio- en communicatie apparatuur.En natuurlijk het Targa dak.

Kortom, een compleet nieuwe auto, met het uiterlijk van een neo-klassieker. Over de prijs kunnen we niks zeggen, dat is heel erg afhankelijk van je eisen en wensen aan jouw 993 Targa.

Rest alleen de vraag; maken of kraken? Ik zet alvast een vinkje bij ‘maken’. Vet apparaat!